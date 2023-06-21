不爽哭鬧聲！高雄狠心母疑聯手同居人虐死男嬰 檢方聲押2人獲准
高雄一名吳姓男子，疑因不滿同居賴姓女子所生的男嬰不斷哭鬧，2人遂聯手凌虐施暴，最終導致男嬰身亡，雖吳男與賴女到案後，矢口否認犯行，但檢方仍認為2人犯罪嫌疑重大，恐有勾串證人、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，賴姓女子平時與吳姓同居人住在高雄左營區，但2人疑因不滿男嬰屢屢哭鬧，涉嫌動手打人，本月18日再次施虐後，突然發現男嬰出現抽搐、呼吸虛弱等情形，嚇得吳男及賴女立刻將其送往醫院，無奈搶救後還是傷重不治。
由於男嬰身上有多處新舊傷勢，且解剖後又發現其出現顱內出血等情形，因此檢方隨即召開偵查庭，傳喚吳男、賴女釐清疑點，複訊後認為2人供詞避重就輕、對於男嬰傷勢亦交代不清，所犯故意對兒童為傷害致死等罪，最輕本刑為5年以上，涉案情節重大，並有串證、逃亡之虞，聲請法院羈押禁見獲准。
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