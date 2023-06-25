金曲34／阿布絲入圍4項想全拿！力拚紅毯最美　「我不相信會輸」

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入圍了4項金曲獎，阿布絲笑說沒有獲獎壓力，「我有企圖心啦！4個獎我有信心的。」還開玩笑的說：「不貪啦！全拿！」直言自己就是最大的勁敵。金曲戰袍也已經準備中，要力拚金曲紅毯最美，「這個要拚一下，我不相信我會輸，我盡量把身上的特色展露出來。」她也自豪表示，最滿意的就是自己的臀部。
推出首張專輯，就有如此不錯的成績，阿布絲提到，對於她來說是一個很好的開場，「我沒想過這麼快（受到肯定），但我知道我可以做到這個成績，入圍可以說是預料之內。」她認為自己的曲風在台灣沒有那麼普遍，「我平常也在聽西洋音樂，就想說套入原住民族語，這是一個新的推廣族語的方式，在這個過程中，我也用自己的方式去學習族語。」
先前發生原住民歌手Kivi專輯《分水嶺 Padiyudr》中的歌曲〈Paiwan Hymn 排灣聖詩〉，遭資深歌手紀曉君在臉書發文直言，該曲是卑南族音樂之父陸森寶的作品〈蘭嶼之戀〉，不是什麼排灣聖詩，因此批評Kivi「有做功課嗎」，被問到會不會擔心類似狀況，阿布絲表示：「多用自己的族語是好事，可能對於某一些文化上面，比較敏感，要更大的包容心，我們都是純粹的分享。」
阿布絲認為Kivi的專輯讓她很感動，同樣的，由於個人的音樂作品，不算是傳統，也不能算流行，她自認文化底蘊沒有那麼深，因此就是做能力所及的事情就好，「我自己私下也很愛唱古調，那是一種融合，像我這一輩，或是弟弟妹妹們，都在傳唱古謠、古調，都很值得鼓勵。」
近來性騷擾、性侵議題持續延燒，阿布絲提到，只要感到不舒服，就會當面制止，「我屬於很活潑的人，可能粉絲偶爾會拿捏不好分寸，摟就摟，不要掐！」她分享，有一次去原住民餐廳唱歌，有一個喝醉的客人不禮貌的說「妳是歌手來娛樂我們啊」，一開始不想搭理，後來在她去廁所時，那個客人又喊「那個小歌手」，惹得朋友不滿，出聲制止，「就是一個尊重啦！我是那種不管老少就會直接嗆的人。」
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