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金曲34／阿布絲入圍4項想全拿！力拚紅毯最美　「我不相信會輸」

▲阿布絲入圍本屆金曲獎4項獎，不僅想要4項全拿，還想力拚紅毯最美。（圖／華納音樂提供）
▲阿布絲入圍本屆金曲獎4項獎，不僅想要4項全拿，還想力拚紅毯最美。（圖／華納音樂提供）

記者吳雨婕/專訪

原住民歌手阿布絲（阿布絲塔娜比瑪）推出首張專輯《ABUS》就一口氣入圍了本屆金曲獎「最佳原住民歌手」、「最佳原住民專輯」、「年度專輯」、「最佳新人」，一共4項大獎。她接受《NOWnews今日新聞》專訪時，笑說4個獎想全拿，且還要力拚金曲紅毯第一美。

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阿布絲坦言得知入圍至今的心情，一直都處於緊張又興奮的狀態，但坦言近期睡眠品質不佳，「我有一天還嚇醒，夢到金曲前一天，他們說搞錯了，說我沒有這個資格，我直接哭醒欸！」由於當天還有工作，讓她自責不已，阿布絲認為應該是最近工作忙碌又加上壓力大導致。

入圍了4項金曲獎，阿布絲笑說沒有獲獎壓力，「我有企圖心啦！4個獎我有信心的。」還開玩笑的說：「不貪啦！全拿！」直言自己就是最大的勁敵。金曲戰袍也已經準備中，要力拚金曲紅毯最美，「這個要拚一下，我不相信我會輸，我盡量把身上的特色展露出來。」她也自豪表示，最滿意的就是自己的臀部。

▲阿布絲入圍本屆金曲獎「最佳原住民歌手」、「最佳原住民專輯」、「年度專輯」、「最佳新人」。（圖／華納音樂提供）
▲阿布絲入圍本屆金曲獎「最佳原住民歌手」、「最佳原住民專輯」、「年度專輯」、「最佳新人」。（圖／華納音樂提供）
推出首張專輯，就有如此不錯的成績，阿布絲提到，對於她來說是一個很好的開場，「我沒想過這麼快（受到肯定），但我知道我可以做到這個成績，入圍可以說是預料之內。」她認為自己的曲風在台灣沒有那麼普遍，「我平常也在聽西洋音樂，就想說套入原住民族語，這是一個新的推廣族語的方式，在這個過程中，我也用自己的方式去學習族語。」

先前發生原住民歌手Kivi專輯《分水嶺 Padiyudr》中的歌曲〈Paiwan Hymn 排灣聖詩〉，遭資深歌手紀曉君在臉書發文直言，該曲是卑南族音樂之父陸森寶的作品〈蘭嶼之戀〉，不是什麼排灣聖詩，因此批評Kivi「有做功課嗎」，被問到會不會擔心類似狀況，阿布絲表示：「多用自己的族語是好事，可能對於某一些文化上面，比較敏感，要更大的包容心，我們都是純粹的分享。」

▲阿布絲入圍本屆金曲獎「最佳原住民歌手」、「最佳原住民專輯」、「年度專輯」、「最佳新人」。（圖／華納音樂提供）
▲阿布絲認為入圍是在預料之內。（圖／華納音樂提供）
阿布絲認為Kivi的專輯讓她很感動，同樣的，由於個人的音樂作品，不算是傳統，也不能算流行，她自認文化底蘊沒有那麼深，因此就是做能力所及的事情就好，「我自己私下也很愛唱古調，那是一種融合，像我這一輩，或是弟弟妹妹們，都在傳唱古謠、古調，都很值得鼓勵。」

近來性騷擾、性侵議題持續延燒，阿布絲提到，只要感到不舒服，就會當面制止，「我屬於很活潑的人，可能粉絲偶爾會拿捏不好分寸，摟就摟，不要掐！」她分享，有一次去原住民餐廳唱歌，有一個喝醉的客人不禮貌的說「妳是歌手來娛樂我們啊」，一開始不想搭理，後來在她去廁所時，那個客人又喊「那個小歌手」，惹得朋友不滿，出聲制止，「就是一個尊重啦！我是那種不管老少就會直接嗆的人。」

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