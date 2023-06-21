張鈞甯談MeToo「勇敢找正當管道面對」 嘆各行各業都在發生
張鈞甯今（21）日出席公視《化外之醫》卡司發布會，近期演藝圈掀起Me too運動，越來越多性騷擾案例浮上檯面，張鈞甯過去作品《情非得已之生存之道》、《溫暖的弦》曾發生被揩油的爭議，對此，張鈞甯談到Me too運動時說：「這個事情不只在演藝圈，各行各業都會發生，還是要宣導自己對身體自主權的保護，勇敢找尋正當管道幫忙協助面對。」
記者羅凌筠/台北報導
《化外之醫》由張鈞甯與越南影帝連炳發主演，張鈞甯17年後再披白袍演醫生，她笑說：「這次繼《白色巨塔》後再次挑戰醫生角色，心路歷程與年輕時完全不同，是非常難得的角色。」
訪談間，處處可見張鈞甯與連炳發的好交情。連炳發稱讚張鈞甯工作很專業，張鈞甯誇獎連炳發表演很誠懇，尊重對手戲演員，享受當下。連炳發更幽默的爆料，拍戲時幫張鈞甯撐傘，還收到張鈞甯50元小費。
講一口流利英語的楊一展，這次要結巴講英語，琢磨許久，終於悟出「講得順的破英文」，而他這一口破英文也是時常讓演對手戲的演員忍不住笑場。楊一展感謝製作人湯昇榮的提攜，讓他首次在螢幕前講母語客語，而台語台詞就交給私交甚篤的戴立忍來指導發音。
許安植演檢察官只有罵人的份，被張鈞甯開玩笑說：「第1次吃飯根本不敢認識她。」夏騰宏飾演新住民之子，擔任外事警察，要說一口流利的印尼語、越語及英文，夏騰宏說，外語真的苦練來的，更主動請連炳發教他越語。