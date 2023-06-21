高中職學費全免11.3萬人受益　取消排富條款、家長團體評價兩極

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其中最受關注的高中職免學費方案，原本設有排富條款。教育部表示，現行高中職學費政策，尚未將就讀「普通科、綜合高中學術學程二、三年級」且「家庭年所得總額超過148萬元」的高級中等學校學生納入全額補助對象。
為減輕學生家庭經濟負擔及兼顧受教育權益均等，教育部刻正研議公私立高中職全面免學費方案，以外加預算方式來規劃，預估受益人數約11.3萬人，相關細節定案後儘速對外公布。
台灣青年民主協會表示，事實上配合12年國教，自2014年起，教育部已實施高中職免學費政策，惟高中設排富條款，而過去在排富的條件設計與認定，引發諸多爭議，教育部也無法清楚解釋排富的門檻設計邏輯；本次政策雖達到「高中職學費全免」之效果，但實際作法為「取消排富條款」，建議教育部應清楚向國人說明此政策為既有政策的調整。
另外，青民協說，除了學費之外，常收到高中職學生反映學校透過各種名義額外收費，如「寒暑輔」等課輔費用、家長會費、冷氣使用費或維修費等，希望教育部嚴格執法，杜絕學校違法透過不同名目收費，否則教育部替家長與學生減壓，以及落實教育平等的美意又將打折扣。
黃正銘表示，公私立高中職早就全面免學費，只有高中設有148萬元的排富條款，不樂見政府大撒錢，本來訂定門檻，就是因為這些家庭相對有能力，不解為何要補助富人；即使是以外加預算方式來規劃，這些錢還是排擠了其他教育資源，且富人比起那一點補助，更在意教育品質，不如把經費挹注學校，提升軟硬體設備。
他說，目前學校資源都不到位了，居然還要補助富人，與其全面排富，不如提高排富門檻，如果今天政策是說門檻調到200萬元，都還可以接受，就是不該取消門檻、學費全免。
吳福濱則認為，12年國教讓國民基本教育延伸到高中階段，有點義務教育的意味，高中職學費全免是很正常的方向，只是一開始遭遇壓力，而設立排富條款；他樂見政策上路，「就算是撒幣也是撒對」，仍是學生受益，該做的就是要做，若真的有排擠掉其他教育預算，立委可以幫忙監督。
另外，他建議，政府說要落實教育平等，但除了學費的落差，還有很多因素會導致教育不平等，如城鄉差距造成的教育資源分配不均，政府也應祭出相關措施。
全國教師工會總聯合會表示，整體高中職、高教現場的教育問題，不是只學費而已，重點還是要回歸到質的部分，如何提升各校辦學品質，提供學生更適性規劃，比免費更重要。另外，政府接連宣布的私大學費補助、高中職學費全免，都沒有經過公共討論，皆是由上而下一夕之間突然宣布，全教總要求召開國家教育會議，好好討論經費的分配方式
全國私校工會指出，高中職全面免學費、取消排富，是一件好事情，但對很多私校來說，政府規定的學費標準，已經沒辦法支應辦學成本，建議調高高中職的學費，差額由政府負擔，才能兼顧學生受教權與學校辦學品質。