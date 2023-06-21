風光進軍亞運只是假象？電競戰隊老闆透露：行業裡每個人都在賠錢

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由於許多電競戰隊為了節省成本，將原本隊內的二軍裁撤，引發了罷工潮。隨後Riot Games不得不出面保證電競產業絕對會永續經營下去，但在Disguished Toast看起來，這樣的保證完全沒有說服力。
Disguished Toast表示，電競產業裝出一副很酷的樣子，但其實北美的所有電競組織，不是已經破產，就是正在破產，每個人都損失了很多錢，許多人遭到解雇，行業中沒有一間公司是安全的。Disguished Toast說自己收到會計師寄來的財務報表，發現自己已經花了100萬美元，但報表上卻沒有看到收入的數字，於是打電話問會計師為什麼要隱藏收入？結果會計師回答沒有隱藏，是根本就沒有任何收入。
Disguished Toast透露，一家知名能量飲料品牌，本是電競產業的大贊助商，但已經打算抽腿不玩了，因為在投入數百萬美元贊助之後，卻發現沒有收到回報，電競始終未能真正進入一般大眾的視線。
Disguished Toast目前打算透過募資平台Patreon與直播中的粉絲斗內，看能不能替戰隊籌到一些資金，減少虧損。但Disguished Toast也不抱太大期望，並自嘲說也許很快就會看到他絕望地抱怨，已經燒了200萬美金依然一無所有。