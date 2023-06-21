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風光進軍亞運只是假象？電競戰隊老闆透露：行業裡每個人都在賠錢

▲有位經營電競戰隊的老闆透露，電競是個很糟糕的產業，而且在北美，所有電競行業內的人都在賠錢。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲有位經營電競戰隊的老闆透露，電競是個很糟糕的產業，而且在北美，所有電競行業內的人都在賠錢。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

2023年杭州亞運新增電子競技成為正式項目，前哨戰「亞運征途賽」已經於6月15日展開，台灣也有派出隊伍參加《傳說對決》、《英雄聯盟》等賽事，而國際奧會首次主導的奧林匹克電競錦標賽，也將於明（22）日至25日在新加坡達城中心舉行。電競逐漸被認可為正規體育競技賽事，發展前景看似一片光明。不過有位經營電競戰隊的老闆透露，電競是個很糟糕的產業，而且在北美，所有電競行業內的人都在賠錢。

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根據《PCGamer》報導，這位直言不諱的電競戰隊老闆是Disguished Toast，他同時也是一位直播主播，他在今年1月花費50萬美元成立一支名為「DSG」的《特戰英豪》職業戰隊，然後他在5月又花錢買下另一支《英雄聯盟》職業戰隊，然後就碰上北美電競選手工會的罷工事件。

由於許多電競戰隊為了節省成本，將原本隊內的二軍裁撤，引發了罷工潮。隨後Riot Games不得不出面保證電競產業絕對會永續經營下去，但在Disguished Toast看起來，這樣的保證完全沒有說服力。

Disguished Toast表示，電競產業裝出一副很酷的樣子，但其實北美的所有電競組織，不是已經破產，就是正在破產，每個人都損失了很多錢，許多人遭到解雇，行業中沒有一間公司是安全的。Disguished Toast說自己收到會計師寄來的財務報表，發現自己已經花了100萬美元，但報表上卻沒有看到收入的數字，於是打電話問會計師為什麼要隱藏收入？結果會計師回答沒有隱藏，是根本就沒有任何收入。

Disguished Toast透露，一家知名能量飲料品牌，本是電競產業的大贊助商，但已經打算抽腿不玩了，因為在投入數百萬美元贊助之後，卻發現沒有收到回報，電競始終未能真正進入一般大眾的視線。

Disguished Toast目前打算透過募資平台Patreon與直播中的粉絲斗內，看能不能替戰隊籌到一些資金，減少虧損。但Disguished Toast也不抱太大期望，並自嘲說也許很快就會看到他絕望地抱怨，已經燒了200萬美金依然一無所有。


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