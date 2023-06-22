MeToo燒出「PUA」！把妹高手成戀愛控制狂　遇「3狀況」快放生

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PUA（Pick Up Artist，搭訕藝術家）近日成為熱門名詞，瑪那熊解釋，PUA早期是指「撩妹高手、把妹高手」，以男性為中心，用快速的方式吸引女性達到上床目的。近年PUA逐漸走偏，甚至走向偏激的負面行為，其中以「性別的刻板印象」最為明顯，認為男人就應該主導關係，女人應該是順從的角色，在一段感情裡，自覺是主管，而另一半則是下屬。
📍不能套用「霸氣總裁」的偶像濾鏡
在情感關係裡經常用上對下的方式發號命令，套用偶像劇的濾鏡可能是「霸氣總裁」，但在真實世界裡，不對等的相處並不健康，更不可能長久。瑪那熊指出，偏激一派甚至會用「技巧」來操弄對方心理，用言語或行為去打壓對方，破壞對方的自信心跟自尊，讓對方走進「自我否定」的境界，而成為順從的角色。
📍PUA和#MeToo的關聯
至於PUA與#MeToo有關聯嗎？瑪那熊認為「PUA可能會增加#MeToo裡面的加害者和受害者，但不是全然。」他解釋，PUA的追求方式比較極端，甚至帶有性別刻板印象，是有可能在追求的時候造成對方的不舒服，甚至覺得「被騷擾」。
📍尋找愛情不要成為工具人
瑪那熊建議，想要尋找愛情，不要去討好、跪舔別人，甚至成為對方的工具人。另外，要把重心放在自己身上，不斷去學習、自我成長，增加自己的魅力，讓對方被你吸引，而不是猛獻殷勤。
📍如何判斷是否處在PUA不平衡的感情關係？
關於這一點，不用一瓣一瓣的摘花瓣猜測，瑪那熊表示:「健康的感情關係裡，雙方是互相欣賞、互相肯定，如果對方經常打壓你、否定你，那這個就很小心，因為對方正要一點一滴消滅你的自信。」
另外，還可以觀察對方是否刻意孤立你，例如減少你和朋友或家人的互動，想全盤掌控你的生活，讓你習慣以他為中心。這就像是恐怖情人，透過打壓你、孤立你的交友圈，進而要你順從，讓他成為感情關係裡成為下命令的國王。如果有這些狀況，你需要勇敢的斬斷不平衡的感情關係，才不會讓自己受傷。
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