炎亞綸涉偷拍私密影片！新歌18小時「全面下架」 劉家凱親證實
演藝圈近期頻頻爆出黑料！昨（20）日，歌手炎亞綸遭到抖音網紅、舊愛耀樂控訴，偷拍與他的親密影片、外流、恐嚇等罪嫌。炎亞綸與劉家凱合作新單曲〈活著沒什麼大不了〉今日上架，但在事件爆發後不到18小時被迅速下架，劉家凱證實：「希望所有經歷傷害的人，最終都能被治癒。」
記者黃雅琪/綜合報導
事件爆發後，炎亞綸除了被撤銷「十大傑出青年」資格，相關代言、主持活動廠商也火速切割！K6劉家凱從蘇打綠單飛後，與炎亞綸今日推出合作新單曲〈活著沒什麼大不了〉，但在炎亞綸被爆出偷拍與舊愛耀樂的親密影片等事件，目前MV、歌曲已經被數位平台「全面下架」。
劉家凱晚間在Instagram發文證實消息：「回到創作初心，希望音樂作品焦點不致被模糊，所以與阿布的合作歌曲已下架（各平台時間不一），謝謝歌迷體諒，也希望所有經歷傷害的人，最終都能被治癒。」
※【NOWnews 今日新聞
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