黃子佼爆性騷「玉石俱焚」　專家曝5步驟正確面對錯誤、了解受害者4期望

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加害者被爆性騷 面臨「重大危機」出現4情況在心理學上，「重大危機事件」指的是突然遭受災難、生活事件等，使原本的生活發生明顯改變、產生壓力的危機事件。在#MeToo運動中，由於受害者是掙扎許久才鼓起勇氣舉發性騷擾，因此當事件浮上檯面後，這對受害者而言一定是很重大的危機。
不過事實上，這同時也是加害人及其家人的重大危機。黃雅羚諮商心理師表示，加害人主要會有以下4種情況，包含：
- 長年建立起來的「形象崩解」：
- 恐懼、自責又鬆口氣的矛盾：
- 否認：
- 害怕家人受到影響、不知道如何面對家人
5步驟正確面對性騷錯誤 補償受害者應了解4重點其中，加害人最害怕的就是形象崩解、工作喪失及面對家人這3部分。黃雅羚諮商心理師提到，其實很多人不是不願意面對，而是覺得面對很可怕又不知道「面對」是什麼，尤其台灣的教育環境影響下，其實較少有機會教人、教孩子怎麼面對。
在教育上，常常會要求人「不要做錯事」，所以當人做錯事不知道怎麼面對的時候，又因為整個大環境都不斷告訴我們不要做錯事，因此許多人在做錯事後只學會「掩蓋」，而不是學會「面對」。
黃雅羚諮商心理師表示，在性騷擾事件中，有些人是被爆出來的，有些可能是還沒被爆出來正在猶豫的，不論如何「面對」這件事其實是值得的，應好好地修復他人、自己，而加害者在「面對」的歷程中有5個很重要的步驟。
- 告訴信任的家人、朋友：
- 坦承事實：
- 補償受害者：
黃雅羚諮商心理師以黃子佼為例表示，往傷害自己、抖出更多事情的方向做補償都不對，受害者舉發不是為了讓加害者結束生命，搞得自己受害又像是加害一樣，而是希望自己鼓起勇氣舉發是有意義的，受害人要的其實主要有4重點：
- 我發生的經驗要能夠被相信
- 事件發生當下我的狀態能被「肯認」，受害者的為難、無助、恐懼、害怕，以及當下無法思考、好像不照著做就無法離開這個空間或事情無法結束的狀態、感受，能獲得了解，能夠被肯定、認同
- 我希望有實質的補償，也希望加害者對受害者的虧欠，可以放到對社會更有幫助的地方
- 我希望加害者接受治療，避免再有其他受害者。因為浮上檯面的很多都是慣犯，無法控制自己的狀態，看到刺激時慾望又會再次堆疊做出傷害他人的事，這需要治療，並不是一個道歉就可以了
- 治療：
所謂的「省思」，有些是透過教育，但有些就需要走到治療。黃雅羚諮商心理師也坦言，像黃子佼、宥勝等人大概都須要走到治療了。
- 希望：
「面對」並非只有負面收穫 應正確修復、承擔過錯「面對」是這波運動中最重要的核心，好好地面對、修復，走過這段歷程未來加害者自己不只更能感同身受別人、尊重別人，黃雅羚諮商心理師表示，加害者和家人或他人之間也會更真實、更親近，在與人的關係中也會更輕鬆。
她也提到，坦白講黃子佼用的方法就是赤裸裸引爆自己，再引爆他人，如果今天有經過第1個步驟，就不會有後續的直播、自殘等產生，結果一定會不同的，雖然要去面對是很困難的事，但是回過頭來看其實是很值得的，希望所有加害者都能勇於承擔自己的過錯，並且用正確地方式去面對這些錯誤。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58302
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