劉子銓、雷嘉汭專訪／心疼小僑初見妹妹大哭　她私下偷替阿信慶生

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劉子銓、雷嘉汭在開拍《化劫》前就合作過，劉子銓爆料她最愛在片場說：「她說（很愛）五月天的阿信，如果他怎樣我會哭！」雷嘉汭笑說，阿信生日時她會自己買蛋糕、唱生日歌替他慶祝：「我身邊的人都有拍過他的MV！」雷嘉汭在片中與黃冠智演出的「阿呆」有多場感情戲，這也令沒有戀愛經驗的她高喊：「我很想談戀愛！」
藝人劉亮佐與陳瑾之子劉子銓，與繼母趙小僑感情融洽，被稱為「寵妹魔人」的劉子銓，談及與妹妹「典典」相處日常滿臉幸福：「每次回家把她抱起來跟她玩，就會覺得一整天疲勞都沒了！」全家人也因為妹妹的出生，關係變得更緊密；最近正在趕拍新戲的劉子銓透露：「我都會在拍攝空檔看她的影片，看一看就覺得充電了、好放鬆。」
「她長得這麼可愛，怎麼不愛她呢！」寵妹出名的劉子銓笑說妹妹哭鬧也無所謂，他會推妹妹到公園靜靜的坐在一旁，笑說兩人互動「像老人」一樣很淡定：「她真的是騙別人生小孩的小孩。」劉子銓坦言，遇見妹妹之後更肯定自己能照顧小孩：「我想要27、28歲結婚生小孩。」
趙小僑一直都想有個小孩，歷經多次試管嬰兒流程，終於在去年7月誕下妹妹「典典」；劉子銓笑說自己本來就很想要一個妹妹：「突然有一天，（趙小僑）就說『我懷孕了！』就是第二次（試管嬰兒）。」劉子銓興奮到想要大肆宣傳，卻被家人下「封口令」，他忍著喜悅和擔心直到寶寶一出生：「我第一次見到她，直接哭！」劉子銓心情相當複雜，想起家人經歷許多故事，才終於迎接妹妹到來，忍不住落淚。《化劫》全台熱映中。