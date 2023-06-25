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劉子銓、雷嘉汭專訪／心疼小僑初見妹妹大哭　她私下偷替阿信慶生

▲《化劫》劉子銓（左）初見妹妹大哭，全因心疼繼母趙小僑。雷嘉汭自爆，私下會替五月天阿信慶生。（圖／記者朱永強攝影）
▲《化劫》劉子銓（左）初見妹妹大哭，全因心疼繼母趙小僑。雷嘉汭自爆，私下會替五月天阿信慶生。（圖／記者朱永強攝影）

記者黃雅琪/台北報導

由施文翰執導靈異電影《化劫》，劇情取材自真人真事故事，新生代演員劉子銓、雷嘉汭，在片中分別飾演膽小又講義氣的「小胖」和具有靈異體質的「王羽凡」，兩人接受《NOWnews今日新聞》專訪，劉子銓透露，第一次見到妹妹典典時大哭：「她不知道媽媽花多少力氣生出她！」雷嘉汭被爆出是「五月天阿信鐵粉」，私底下會默默替偶像慶生。

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▲劉子銓（左）、雷嘉汭在《化劫》有不少對手戲。（圖／記者朱永強攝影）
▲劉子銓（左）、雷嘉汭在《化劫》有不少對手戲。（圖／記者朱永強攝影）
曾獲2022台北電影節「非常新人獎」的雷嘉汭，為演出著火劇情，事前接受「想像訓練」，她說：「我結束（想像訓練）之後一直哭、一直哭是因為，老師給我（指令）是我已經全身著火了！這時候突然下一場大雨，我竟然感覺到我全身很燙、很熱，全身灼傷。」雷嘉汭因為太過入戲哭不停，直呼：「我覺得我死過一次了。」

▲《化劫》黃冠智（右）與雷嘉汭在片中有許多粉紅泡泡劇情。（圖／双喜）
▲《化劫》黃冠智（右）與雷嘉汭在片中有許多粉紅泡泡劇情。（圖／双喜）
劉子銓、雷嘉汭在開拍《化劫》前就合作過，劉子銓爆料她最愛在片場說：「她說（很愛）五月天的阿信，如果他怎樣我會哭！」雷嘉汭笑說，阿信生日時她會自己買蛋糕、唱生日歌替他慶祝：「我身邊的人都有拍過他的MV！」雷嘉汭在片中與黃冠智演出的「阿呆」有多場感情戲，這也令沒有戀愛經驗的她高喊：「我很想談戀愛！」

▲《化劫》黃冠智（右起）、劉子銓、雷嘉汭，3人飾演「打怪3人組」阿呆、小胖、王羽凡。（圖／双喜）
▲《化劫》黃冠智（右起）、劉子銓、雷嘉汭，飾演「打怪3人組」阿呆、小胖、王羽凡。（圖／双喜）
▲星二代劉子銓（左）拍《化劫》撞阿飄，突然被推一把慘摔跤，片中與黃冠智（中）、雷嘉汭（右）聯手打怪。（圖／双喜）
▲《化劫》劉子銓（左起）與黃冠智、雷嘉汭聯手打怪。（圖／双喜）
藝人劉亮佐與陳瑾之子劉子銓，與繼母趙小僑感情融洽，被稱為「寵妹魔人」的劉子銓，談及與妹妹「典典」相處日常滿臉幸福：「每次回家把她抱起來跟她玩，就會覺得一整天疲勞都沒了！」全家人也因為妹妹的出生，關係變得更緊密；最近正在趕拍新戲的劉子銓透露：「我都會在拍攝空檔看她的影片，看一看就覺得充電了、好放鬆。」

▲劉亮佐（左起）、趙小僑、劉子銓準備迎接妹妹出生。（圖／趙小僑經紀人提供）
▲劉亮佐（左起）、趙小僑、劉子銓迎接妹妹典典出生。（圖／趙小僑經紀人提供）
「她長得這麼可愛，怎麼不愛她呢！」寵妹出名的劉子銓笑說妹妹哭鬧也無所謂，他會推妹妹到公園靜靜的坐在一旁，笑說兩人互動「像老人」一樣很淡定：「她真的是騙別人生小孩的小孩。」劉子銓坦言，遇見妹妹之後更肯定自己能照顧小孩：「我想要27、28歲結婚生小孩。」

▲劉子銓（左起）、趙小僑與妹妹典典幸福合照。（圖／翻攝自劉子銓臉書）
▲劉子銓（左起）、趙小僑與妹妹典典幸福合照。（圖／翻攝自劉子銓臉書）
趙小僑一直都想有個小孩，歷經多次試管嬰兒流程，終於在去年7月誕下妹妹「典典」；劉子銓笑說自己本來就很想要一個妹妹：「突然有一天，（趙小僑）就說『我懷孕了！』就是第二次（試管嬰兒）。」劉子銓興奮到想要大肆宣傳，卻被家人下「封口令」，他忍著喜悅和擔心直到寶寶一出生：「我第一次見到她，直接哭！」劉子銓心情相當複雜，想起家人經歷許多故事，才終於迎接妹妹到來，忍不住落淚。《化劫》全台熱映中。

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