人物／李永得曾穿夾腳拖遭盤查痛罵警察國家　為台博館槓上柯文哲

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李永得比邱議瑩大16歲，又曾有過一段婚姻，而邱議瑩過去給人印象，就是問政嗆辣，不過兩人相處時，邱議瑩反而會變小女人。2011年兩人密戀2年多後修成正果，不過婚後不久，邱議瑩就被確診罹患卵巢癌第一期，在經過6次化療和5年的追蹤期後，最後在2016年終於抗癌成功，完全康復，這段期間，邱議瑩也最感謝李永得一路上的悉心照顧。
2016年政黨輪替，民進黨政府上台，李永得再度回鍋擔任客委會主委。不過2017年3月，李永得穿夾腳拖在台北轉運站，遭到警方盤查，警方要求李永得出示證件，李永得因只是外出購物沒有帶身分證，雙方爆發口角，經路人介入後，警方放棄盤查，李永得隨後在臉書痛罵，台北市變警察國家，
要求他出示證件，李永得向警方表示他只是購物沒有帶身分證，而在警方進一步要求他報上身分證字號時，李永得要求警方告知盤查的理由與相關法令，此時在一路人介入下，警方放棄盤查，事後在臉書PO文痛批台北市變成警察國家，但遭網友嗆耍官威。此案引發正反兩極意見，有人認為警方為何可以只憑個人意見就決定路人是否可疑、是否需要盤查，但也有人認為，警方盤查可疑人物本來就有必要性。台北市警局最後認定，警員盤查態度良好，並無違規。
李永得個性圓融，但也有其客家人硬頸的一面。2017年10月，時任立委、現為花蓮縣長徐榛蔚在立法院質詢時，希望客委會給東部如浪漫台三線一樣的政策性支持，不過李永得認為，花蓮縣並未提出規劃，徐榛蔚這樣提出需求是在綁架預算，雙方在質詢台上大吵，事後李永得在臉書稱徐為徐太后，不久後兩人再度於立院碰面，李永得想握手致意，化解糾紛，但徐甩頭就走，看都不看李永得一眼。
2020年總統蔡英文連任成功後，內閣改組，李永得轉任文化部長，但因為李永得並無文化背景，上任時就屢遭質疑，沒有相關專業，擔任文化部長2年半的時間，也屢遭質疑插手藝文界人士，李永得也曾為台博館土地租金爭議，槓上當時的台北市長柯文哲，柯文哲抱怨，他的副市長蔡炳坤就是因為此案才中風。
李永得今年1月卸下文化部長一職轉任政委，半年多後再離開政院，回到最熟悉的媒體圈。不過中央社內部員工對此人事案也是看法兩極，一名員工說，李永得是自立晚報出身，長期待在媒體圈，應會尊重記者的媒體專業，不過也有一名員工說，明年就是總統大選，李永得應該是肩負宣傳民進黨政績的重責大任，要讓國家通訊社好好發揮功能，以利明年選情。