T1／中信特攻續約艾德力拚二連霸 「光哥」點出他的重大貢獻
T1聯盟新北中信特攻拿下隊史首座總冠軍金盃後，目標鎖定二連霸的閃電軍團，今天（21日）正式宣佈與洋將艾德（Edgaras Zelionis）完成續約，新賽季將強勢回歸，力拚衛冕總冠軍！艾德也成為中信特攻冠軍陣容中，第1位完成續約的洋將，球團延續打造歐式團隊球風，建立屬於中信特攻的冠軍文化。
運動中心/綜合報導
兩度獲選為第二季T1聯盟「單月外援MVP」的中信特攻洋將艾德（Edgaras Zelionis）在例行賽平均繳出17.6分、10.2籃板與2.4助攻，季後賽與冠軍賽場均21.8分、9.8籃板與1.3次助攻，三分球命中率更是突破5成，打出能裡能外的精彩表現，成功扮演團隊的中流砥柱，無私的球風也幫助團隊本土選手有更多的發揮，是中信特攻能以橫掃封王的重要關鍵。
新賽季將回歸團隊挑戰二連霸，艾德表示：「感謝球團的認同，我非常喜歡在台灣的生活與中信特攻團隊，我們有非常好且積極努力的年輕選手，正向的氛圍是我們挑戰衛冕冠軍的關鍵要素，期待新賽季再次與特攻隊友們並肩奮戰。」
中信特攻總教練「光哥」李逸驊表示，季前球團設定要打造歐式團隊球風，是今年我們能夠拿下冠軍且囊括各大年度個人獎項的重要決定，「艾德在訓練過程中，總是願意無私的指導年輕球員，比賽中也不刻意刷取數據，是球隊能夠在短時間內大幅成長的因素，很開心艾德能夠回歸，繼續與團隊一起拚冠軍。」