不願被中國吃夠夠？義大利外長：一帶一路利潤不大 考慮年底退出
義大利是目前全球唯一一個與中國簽署「一帶一路」協議的七大工業國（G7）成員，然而義大利政府今年不斷傳出要放棄續簽的消息。義大利外交部長塔賈尼（Antonio Tajani）周二就表示，該國在參與一帶一路協議的這5年以來，「實在沒有帶來什麼好處與利潤」，再度加強了義大利政府考慮將在到期之後選擇退出的決定。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合義大利電視台《RAI》與《路透社》報導，目前義大利政府正在檢視一帶一路對該國帶來的效益，義大利外交部長塔賈尼受訪時表示，「我們沒有並未從這條『新絲綢之路』中獲得多少好處，同時出口貿易量也沒有因此增加。義大利政府正在思考，留在該協議是否符合我國利益。」
中國提起的「一帶一路」倡議以5年為一期，合約指出若無主動表態退出，協議將視為自動續簽。義大利出口中國貿易總額從2019年的130億歐元，到了去年增加至164億歐元；相較之下出口量卻從290億歐元增加到526億歐元，形成嚴重逆差，更沒有因而超過德國、法國等其他成員國。
由於過去這條古老的絲綢之路從中國出發，最終以義大利為終點抵達歐洲，種種歷史因素下導致義大利在2019年同意加入，但在5年期限即將到期之際，今年底必須決定去留，是否續簽的議題成為重要關注焦點。