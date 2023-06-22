中國青年失業創新高！學者稱「45年來最嚴重」 需2至3年才能解決
中國國家統計局公布數據，5月份16至24歲青年失業率高達20.8%。連續2個月創下2018年有統計以來新高。經濟學家對此也紛紛指出，這波就業危機的問題短期內不會消失，至少需要2、3年時間才能達到平衡。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國經濟呈下行趨勢，自去年以來中國青年失業率居高不下，今年就業狀況更不樂觀。中國國家統計局表示，目前16-24歲青年人當中，有600多萬人失業；根據《南華早報》報導，如果算上今年畢業季即將有創紀錄的1158萬名大學畢業生離開校園、踏入職場，那麼今年7、8月中國青年失業率預計將進一步上升。
北京大學中國宏觀經濟研究中心主任盧峰就指出，中國目前正處於1978年改革開放以來青年就業最困難的時期，「這些問題不會在短期內消失，而且在一段時間內仍無法解決。」
盧鋒認為，青年失業率至少需要2、3年時間才能下降到平衡狀態，因為大學畢業生人數眾多，只會增加因經濟復甦疲弱而加劇的就業壓力。
此外，中國國家統計局發言人付凌暉在解釋中國失業率的統計方式以及「就業」的定義時，他還提到「工作一小時及以上和因休假、臨時停工等暫時離崗的人，這些人都屬於就業」，如此寬鬆的標準也引來輿論熱議，更有不少中國網友無奈自嘲「拯救失業率還得靠統計部門」、「這樣算，那之後是不是就沒有失業者了」、「一周工作一小時，這個辦法好，失業率一下就降下來啦」。