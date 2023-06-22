拜登稱習近平為獨裁者　香港無法閱覽星媒相關報導

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不過，自由亞洲電台發現，在香港境內該報導雖可於Google瀏覽器搜索到，但就無法開啟，網頁只顯示「你所訪問的頁面不存在」，甚至是在即時新聞欄目、「聯合早報」官網內搜索都「被消失」。
奇怪的是，同日「拜登稱習近平為獨裁者」相關內容在全球、香港本地多家媒體都刊載，而且都可在香港境內開啟閱覽。
自由亞洲電台以VPN及境外多地實地實測，不論台灣、美國、日本、英國等，都可開啟「聯合早報」的涉事報導，但香港境內就不可以。
移居台灣的中國網路工程師兼公民記者「佐拉」，協助自由亞洲電台調查相關網頁域名、伺服器、CDN和anycast技術問題。
佐拉說，「聯合早報」網頁IP是網頁anycast的IP，即同一個IP地址，但在全球多地有主機伺服器外界訪問，當中包括香港、日本大阪和美國，作用是讓讀者訪問更快。但在香港的伺服器是「國安法」或港府管轄。
佐拉又不排除「聯合早報」為迎合中國市場而作「自我審查」，故其他地方沒有受影響。而在香港境內，都可以看到本地和境外媒體關於「拜登稱習近平為獨裁者」的相關內容。
據報導，自由亞洲電台21日下午3時半向「聯合早報」了解原因，對方口頭回覆本台稱「了解中」。（譯者：陳正健）1120622