端午如何製作「午時水」？煮財水改運吸財氣：錯過等明年

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🟡搶財氣：帶新米拜土地公
湯鎮瑋指出，端午節財庫時辰最旺的時間點，是當天辰時上午7時至9時，可趁這段期間帶1包新米去拜土地公，如果沒有開伙習慣，可買小包裝白米即可。
拜完之後將米帶回家，把米倒進廚房的米甕裡。若是家中不煮飯，則可找個米甕，象徵性的把拜完的新米，整包真空包裝放進米甕，並把米甕放在廚房財位，也就是廚房進門45度角處，或是把米甕放在冰箱上，端午節當天把米甕填滿，代表「換新米、造財庫」。
如果沒有祭拜習慣的人，則建議把握端午節當天，同樣是上午7時至9時期間，去提款機領錢，金額不限，主要是為了「把錢活絡」引財氣。
🟡催財運：用午時水煮財水
什麼是「午時水」，是指端午節上午11時至下午1時之間所取的水，湯鎮瑋教5步驟煮財水。
1、準備總額共168元或88元的硬幣，先將硬幣洗淨。
2、煮午時水吉時：選在午時上午11時至13時能量最強，若是上班等因素不能煮，可以先用鍋子取水存水，在端午節當天，其他吉時還有「戌時19時至21時」，最晚最晚趕在「亥時21時至23時」。將錢幣放入約8分滿的水中煮滾，多滾1至3分鐘。
3、將煮滾的財水移到端午節當日財方正東方，可以客廳東方為主，讓財水的蒸氣薰散，靜置2小時以上。（留意滾燙熱水，注意擺放位置安全）
4、財水冷卻後，裝入任何有蓋的瓶子容器，可在瓶蓋或瓶身寫上自己的名字，或是想祝福的人。錢幣則可放入聚寶盆、存錢桶或存入銀行。
5、將裝瓶的財水放在大門後地上或或櫃子內、明財位、收銀台、保險櫃等或流年南方、北財位。
要注意的是，去年端午製作的財水要倒在廚房水槽（非廁所水槽），象徵財入庫，或是家裡盆栽、流水盆等，就是不可以倒入馬桶跟水溝。
🟡如何接午時水？
命理專家黃子容說，以前午時水都是在取自於自然湧出的水或是地下水、井水，現代因為衛生關係，改用家中自來水做為午時水，以中午12點到下午1點的「午時水」最有效，可先存放一些在浴缸，晚上加點熱水，搭配艾草和香茅洗澡淨身。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。