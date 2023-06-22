大翻車！Uber Eats暫停炎亞綸代言　艋舺雞排切割NONO：和我無關

端午節快樂2023／LINE祝福貼圖、端午節賀卡、圖案免費下載

▲端午節快樂！習俗除了吃粽子、立蛋、划龍舟，親友之間問候免不了，端午貼圖、端午賀卡懶人包免費下載。（圖／資料照片）
▲端午節快樂！習俗除了吃粽子、立蛋、划龍舟，親友之間問候免不了，端午貼圖、端午賀卡懶人包免費下載。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

今天（22日）迎來端午節，長達4天的連假正式展開。端午節習俗除了吃粽子、立蛋、划龍舟等，親友之間的早安、晚安問候更不可少，尤其是無法返鄉的遊子們。《NOWnews今日新聞》整理包含端午節祝賀圖案的免費LINE貼圖，以及誠意十足的端午節賀卡，全部下載不用錢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡端午節免費貼圖：

📌LINE購物品牌名店×香菇妹（點此下載）
下載期限：2023/7/18
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×香菇妹」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×香菇妹」。（圖／取自LINE）
📌超俏皮日常貼圖- momo co × 河馬先生（點此下載）
下載期限：2023/7/13
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「超俏皮日常貼圖- momo co × 河馬先生」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「超俏皮日常貼圖- momo co × 河馬先生」。（圖／取自LINE）
🟡端午節賀卡：

▲端午節賀卡。（圖／橘子集團）
▲端午節賀卡。（圖／橘子集團）
▲端午節賀卡。（圖／衛福部）
▲端午節賀卡。（圖／衛福部）
▲端午節賀卡。（圖／南山）
▲端午節賀卡。（圖／南山）
▲端午節賀卡。（圖／融點設計）
▲端午節賀卡。（圖／融點設計）
▲端午節賀卡。（圖／向原設計）
▲端午節賀卡。（圖／向原設計）
▲端午節祝福問候賀卡。（圖／Formosa!貼圖酷）
▲端午節祝福問候賀卡。（圖／Formosa!貼圖酷）
▲端午節祝福問候賀卡。（圖／Formosa!貼圖酷）
▲端午節祝福問候賀卡。（圖／Formosa!貼圖酷）
▲端午節祝福問候賀卡。（圖／Formosa!貼圖酷）
▲端午節祝福問候賀卡。（圖／Formosa!貼圖酷）
▲端午節祝福問候賀卡。（圖／Formosa!貼圖酷）
▲端午節祝福問候賀卡。（圖／Formosa!貼圖酷）

2023端午節免費LINE貼圖！全新12組來了：香菇妹、水獺超Q

端午節不能說快樂？習俗禁忌10大知識包：教你艾草怎麼掛

端午如何製作「午時水」？煮財水改運吸財氣：錯過等明年

肉粽用電鍋蒸算外行！媽「1招」破解端午節：好吃至少2倍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀