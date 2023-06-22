黃子佼人生遇難關！吳淡如傳訊溫情喊話「必須更有勇氣活著」

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談到有關於演藝圈的「人設」，吳淡如表示藝人人設常常不是自己塑造的，「常常是別人看你那樣，你只好一直那樣了，不想繼續跟著被塑造也不行。你一味地展現自己真實一面恐怕不會被喜歡，而一味地柔軟順從，又肯定不能活」。她直呼這種模式，沒有陷入憂鬱症和躁鬱症的人還真的很少。
演藝圈很複雜，吳淡如明白只要曾經站在台上的人，一生都會是別人茶餘飯後的話題，所以她從不幸災樂禍，「我寧願選擇仁慈些，希望朋友們都能夠應付那些從來不曾停止過的刀劍風霜。」最後，她也溫情喊話黃子佼，希望他好好活著，「孩子這麼小，還是必須更有勇氣的活著。我們活著並不是只為了自己。」
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