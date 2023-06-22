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黃子佼人生遇難關！吳淡如傳訊溫情喊話「必須更有勇氣活著」

▲黃子佼日前情緒崩潰，所有工作喊卡，好友吳淡如傳訊關心他。（圖／記者陳明中攝影）
▲黃子佼日前情緒崩潰，所有工作喊卡，好友吳淡如傳訊關心他。（圖／記者陳明中攝影）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人黃子佼19日遭爆性騷擾，他拍影片坦承一切指控，並毀滅式連環爆演藝圈10多位藝人祕密，最後情緒不穩傷害自己送醫，目前已回家休養。與黃子佼有多年交情的吳淡如，在臉書上溫情喊話，「孩子這麼小，還是必須更有勇氣的活著。我們活著並不是只為了自己。」

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▲黃子佼在道歉影片中，提到一名「姓陶的」藝人不斷八卦別人的事情，嗆她「妳煩不煩啊？」（圖／翻攝畫面）
▲黃子佼拍完影片後，情緒不穩傷害自己送醫。（圖／黃子佼臉書）
吳淡如除了是作家外，也主持過不少節目，目前已淡出螢光幕前，她在臉書上透露，一時沒注意，演藝圈發生了許多事，坦言自己有傳訊給黃子佼關心。吳淡如感嘆待了演藝圈20多年，「我只是隱隱的明白，強顏歡笑的人很多，最讓人一看到就覺得開心的人，往往是因為他用足了笑聲和笑容企圖遮住很多陰影。」

▲吳淡如透露有傳訊息關心黃子佼。（圖 ／吳淡如臉書）
▲吳淡如透露有傳訊息關心黃子佼。（圖 ／吳淡如臉書）
談到有關於演藝圈的「人設」，吳淡如表示藝人人設常常不是自己塑造的，「常常是別人看你那樣，你只好一直那樣了，不想繼續跟著被塑造也不行。你一味地展現自己真實一面恐怕不會被喜歡，而一味地柔軟順從，又肯定不能活」。她直呼這種模式，沒有陷入憂鬱症和躁鬱症的人還真的很少。

演藝圈很複雜，吳淡如明白只要曾經站在台上的人，一生都會是別人茶餘飯後的話題，所以她從不幸災樂禍，「我寧願選擇仁慈些，希望朋友們都能夠應付那些從來不曾停止過的刀劍風霜。」最後，她也溫情喊話黃子佼，希望他好好活著，「孩子這麼小，還是必須更有勇氣的活著。我們活著並不是只為了自己。」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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