巷仔內／幼兒園餵藥案搞烏龍　侯友宜守住裡子、面子皆輸

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拉出時間軸，該事件在5月15日曝光，隨即檢方展開調查，5月23日教育局通知驗尿，6月5日在大眾壓力下入園驗血，距離該案曝光已長達20天。一般藥物殘留天數依照其物質半衰期而定，通常人體代謝經由尿液排出可驗得時長為3至7天，血液的殘留時間更短，最長不超過48小時，因此不管檢驗手段為何，都只是多此一舉，徒耗醫事資源也耗費媒體關注度。
直到6月8日，衛福部成立專責專線，檢警才針對板橋幼兒園教師進行搜索，「毫無意外」的一無所獲，侯友宜當日第一次為事件鞠躬道歉，事發至今已23天。侯友宜在案件處置上速度過慢，但中央顯然也不遑多讓，期間媒體針對相關議題大肆報導，熱門時段和焦點版面圍繞著幼兒園餵藥案，但除了跟本沒有找到園生所稱的「彩虹藥水」外，台北榮總20日的質譜儀檢測結果也重重打臉大眾，餵藥案根本子虛烏有，檢、官、媒、民浩浩蕩蕩繞了一大圈，又回到原點。
儘管餵藥案真相大白，但忙於選舉的侯友宜被噴的一身黑還沒清乾淨，又被扣上「行政效率不彰」的帽子。民調指出，民意對侯友宜在餵藥案中處理表現相當不滿，僅有21.2%滿意，不滿意者高達56.7%，其中還有高達25%「強烈不滿」。另一份聲量調查顯示，侯友宜的負面聲量比例已近4成，正面聲量僅剩下8％，侯的網路好感度更是從6日後一路下探，如今墊底。
侯友宜競選團隊在此波餵藥烏賊戰中，不管是速度、回應、處置手段、回擊強度、媒體曝光都不及格，諷刺的是警政出身的侯在事件調查與行政處置上，不知道是分身乏術還是手足無措，事發近3周才有動作，實在很難信服選民侯友宜真的可以「做歹誌」挨打後也顯現出團隊的不耐打，聲勢大不如前，選情變化，分秒必爭。
生活教ㄉㄧ