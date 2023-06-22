不甩性騷爭議！朱凱翔火速復出　陳芳盈怒斥：人不要臉天下無敵

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豈料，性騷擾爭議仍在風頭上，朱凱翔的網路直播節目「不演了開講」卻悄悄復播，朱凱翔也僅沉寂數天後，就回復往昔上節目，再度引發砲火。
陳芳盈21日在臉書發文怒斥，「朱學恒，就是朱凱翔砍下來的」，自己在看到朱凱翔在節目上大言不慚的說他多麼不齒朱學恒性騷擾鍾沛君，還覺得朱學恒「噁心到不行」後，刺痛她埋藏在心裡一年多的傷痕，才下定決心把性騷經驗分享出來，無法忍受朱凱翔「一邊性騷別人，一邊卻還可以成為守護女性的正義之士」。
陳芳盈說，朱學恒性騷擾鍾沛君議員固然可惡，但朱學恒道歉、切結、並承諾不上政論、不開直播，起碼有面對錯誤、真誠反省的羞恥心，而朱凱翔性騷擾至少四位女性，卻可以躲一個禮拜後，立刻復出「不演了新聞台」，若無其事地繼續談時事，「只能說人不要臉，天下無敵。」
「不要以為可以來個事過境遷，然後就可以繼續用鹹豬手騷擾女生。」陳芳盈宣布成立「反性騷鹹豬滾！」粉專，發起台灣反性騷擾運動，第一個運動，就是請還在朱凱翔成立的「不演了新聞台」上節目的人想一想，「你們要繼續成為幫助朱凱翔擴大影響力，讓他可以不用付出代價，繼續騷擾女性的可惡鹹豬手嗎？」呼籲抵制朱凱翔。
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