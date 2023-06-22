頻向美企開刀！星巴克也難逃　「布習會」當天被中國約談

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上海市網信辦、市場監管局以及徐匯網信辦、靜安網信辦等多個部門，在同月19日共同約談三家涉事公司，並要求對過度收集個人訊息行為進行全面「整改」，切實履行個人訊息保護義務，維護消費者的合法權益。
三家企業負責人均稱，由於對《個人信息保護法》、《APP違法違規收集使用個人信息行為認定方法》等法律規定理解不到位，將進行調整和改進，極配合監管部門，舉一反三開展自查整改。
近來中國頻頻向美企開刀，3月底時以國家安全為由，對美商美光產品啟動調查，並在5月21日宣布封殺美光產品，禁止中國境內資訊基建業者採購美光的產品，被視為中國反制美國限制其取得晶片技術的措施。
另外，貝恩公司（Bain & Company）、美思明智集團（Mintz Group）與凱盛融英（Capvision）設置於中國的據點也都遭到中國當局搜索，中國警方甚至在3月時逮捕了美斯明智集團北京辦事處的5名員工。在相關報導釋出後，引起外企恐慌。
《紐約時報》曾報導指出，北京當局3月間廣邀蘋果等企業巨賈參加中國發展高層論壇，當時商務部長王文濤向他們招手稱，外企不是外來客，而是「一家人」，並宣布2023年是「投資中國年」。報導指出，中國友善沒有持續太久，由於北京對生意人的態度越來越差，也迫使許多跨國企業尋找與中國「脫鉤」的辦法。