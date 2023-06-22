梅洛尼爭取羅馬主辦世博會　法支持利雅德立場不變

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至於法國的支持為何對義大利如此重要，原因在於171名有資格為候選城市投票的代表中，有70人就在國際展覽局總部法國巴黎生活和工作，因此義大利必須盡可能說服更多的人支持，來增加義大利獲選的機會。
報導指出，儘管這趟法國行進展順利，義國政府官員與梅洛尼都對羅馬也深具信心，但遺憾的是法國政府及馬克宏的立場保持不變，將繼續支持沙烏地阿拉伯首都利雅德。目前世博會候選城市包括義大利羅馬、沙烏地阿拉伯利雅德與韓國釜山，而法國一開始就支持利雅德。
「蟻報」（Le Formiche）18日報導，沙烏地阿拉伯王子穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在巴黎待了一段時間，目標是支持利雅德競選2030年世博會。
報導也說，梅洛尼、嘉提葉里與羅卡3人齊聚一起，為了羅馬，共同說服國際展覽局，國際展覽局則將於11月23日決定哪個城市主辦2030年世博會。然而，在國際政治上，義大利的盟友「法國」卻與沙烏地阿拉伯結盟，這個被認為充滿石油、富有，但不太支持人權的國家。
「今日羅馬」5月時曾報導，約12個非政府組織致函國際展覽局反對利雅德的候選資格，理由是去年3月沙烏地阿拉伯在某一天內就執行81起死刑，引發非政府組織不滿，呼籲將利雅德排除在外。非政府人權組織認為，若選擇利雅德為世博會主辦城市，可能會與世博會的精神背道而馳，其糟糕的人權紀錄恐讓世博會蒙上陰影。
梅洛尼表示，「利雅德是強勁的對手，但我們認為羅馬是一個開放、包容的城市，我們希望這些因素可以是成為獲選的考量」。梅洛尼也在與馬克宏會晤時說：「我們的候選資格是獨一無二的，羅馬的優勢在於將古代與科技相互結合的能力。」（編輯：張芷瑄）1120622