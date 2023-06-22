端午粽子配冰吃！全家霜淇淋「今起買1送1」 新口味意外曝光
端午節連假不只要吃肉粽，全家今（22）起至6月25日限時4天，店內招牌霜淇淋不限口味皆享買1送1，本月檔期「嗨嗨蘇打」進入尾聲，想嚐鮮的民眾可得把握機會。有網友搶先爆料，下一擋新口味將會是「木瓜牛奶」、「椰椰奶奶」，開賣日期為7月4日，水果風味相當適合夏季消暑。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家端午節6月22日至6月25日限時4天，到門市使用全盈+PAY購買，霜淇淋不限口味皆享買1送1，目前「嗨嗨蘇打」熱賣中，添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感，品嚐起來清爽不膩口，還沒嚐鮮過的民眾可別錯過半價開吃的好機會。
全家霜淇淋6月攜手Xpark聯名推霜淇淋新口味「嗨嗨蘇打」，根據網友提前透露，接下來接檔的新口味將是「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」，開賣日期為7月4日。對此，全家業者不願證實新口味。不過，按照過往每月一換的銷售經驗，不管下月接檔新口味是啥，想吃嗨嗨蘇打霜淇淋口味的民眾，記得把握6月22日至6月25日，全盈+PAY支付霜淇淋買1送1優惠。
喜歡霜淇淋的民眾有福了！創意灌餡蛋捲品牌青鳥旅行，明（23）日起在台北SOGO復興館開設快閃店，獨家販售「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」，6月23日至6月25日歡慶開幕，每日中午12點開始發放排隊號碼牌，前30名免費招待「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」1支。