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NBA選秀／雷霆「威少」的球風勁爆　Wembanyama坦言曾是他的粉絲

▲奧克拉荷馬雷霆時期的Russell Westbrook球風勁爆好看，是不少人心中的偶像。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧克拉荷馬雷霆時期的Russell Westbrook球風勁爆好看，是不少人心中的偶像。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA選秀大會即將在明天展開，法國超級新星Victor Wembanyama吸引了籃壇如今相當大的流量，也被許多雙年幼的眼睛所注視著。不過他當年也曾經有著自己的偶像，那就是當時效力於奧克拉荷馬雷霆的Russell Westbrook。

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Wembanyama稍早在受訪時表示，雖然自己現在沒有喜歡特定的球隊，不過在成長階段他曾是Westbrook和那支雷霆的粉絲。當年「威少」的球迷如今也已慢慢進入到聯盟之中，時光飛逝讓人感嘆。

不只是Wembanyama，雷霆隨隊記者Brandon Rahbar透露，今年幾名預計會在高順位被選中的新秀Scoot Henderson 、Cam Whitmore也都稱Westbrook是他們最喜歡的球員。

在效力於雷霆隊的11個賽季中，Westbrook在821場比賽中場均得到23.0分8.4助攻7籃板；在2016-17的MVP賽季中，他場均可得到31.6分10.7籃板10.4助攻。

雖然最終沒能登頂，不過由Kevin Durant、Westbrook和James Harden「雷霆三少」攜手搭檔的那支雷霆，天賦驚人、「海報級」經典Highlight極多，是不少球迷當年的最愛。

Harden在2012年總冠軍賽之後選擇離隊，而Durant則是在2016年西區決賽輸給金州勇士之後，宣布在下一季加入對手。三少生涯都有拿到過MVP，無論是否合作，他們都證明自己是聯盟這個時代最具代表性的球員。

隨著明天NBA選秀將到來，所有的目光都將集中在Wembanyama身上，他被認為是LeBron James之後最出色的新秀。聖安東尼奧馬刺幾乎確定會首輪第一順位選中他，這將是一個偉大生涯的開始。

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