癌症死亡時鐘快轉3秒　72萬人因COVID-19中斷篩檢！2癌影響最大死亡數↑

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癌症居十大死因之首41年 死亡數多集中在「這年齡」根據衛福部資料顯示，癌症自71年起已連續41年居十大死因首位，111年十大癌症死因排行以及死亡率如下：
- 氣管、支氣管和肺癌（43.1%）
- 肝和肝內膽管癌（33.4%）
- 結腸、直腸和肛門癌（29.4%）
- 女性乳癌（24.1%）
- 前列腺（攝護腺）癌（15.9%）
- 口腔癌（14.9%）
- 胰臟癌（11.9%）
- 胃癌（9.8%）
- 食道癌（8.5%）
- 卵巢癌（6.5%）
若以年齡別統計，癌症死亡人數多集中於55歲以上，佔87%。癌症死亡人數增加則以65－74歲較明顯，111年65－74歲死亡人數為14,554人，較去年增加745人。
呂淑君科長指出，就年齡層觀察，女性乳癌、口腔癌隨年齡增長，排名順位有往後的情形，而結腸直腸癌、前列腺癌、胃癌則隨年齡增長，排名順位往前，威脅性也會隨年齡而增加。
每10分7秒就1人死亡 死亡數升幅以大腸癌為多整體而言，111年癌症死亡人數為5萬1,927人，較110年增加271人，且111年癌症死亡發生時鐘為平均每10分7秒就有1人因癌症死亡，較110年的10分10秒快了3秒的時間
賈淑麗副署長指出，死亡時鐘每一年都在往前，但前年是快1秒，現在又快了3秒，而且最重要的是癌症蟬聯十大死因之首41年，死亡人數又較去年增加271人，若將癌症細分統計，死亡人數上升幅度較多為大腸癌，上升了196人。
因此，衛福部呼籲民眾應多多參與篩檢，尤其賈淑麗副署長提到，受疫情影響111年四癌篩檢率相較最穩定的108年下降了14%，約有72萬人中斷篩檢，其中大腸癌篩檢下降比率為13.5%，篩檢影響早期發現、延遲治療，在死亡率的發生中也已經慢慢看到一些數字上的關聯性。
COVID-19影響2癌篩最大 5癌篩檢有補助應多參與衛福部國健署自110年7月將4癌篩檢擴展為5癌篩檢，只要符合以下資格就可以免費進行篩檢：
- 大腸癌篩檢：50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。
- 口腔癌篩檢：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。
- 子宮頸癌篩檢：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。
- 乳癌篩檢：45至69歲婦女、40－44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。
- 肺癌：
- 具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。
- 重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58245
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