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癌症死亡時鐘快轉3秒　72萬人因COVID-19中斷篩檢！2癌影響最大死亡數↑

癌症死亡時鐘快轉3秒　72萬人因COVID-19中斷篩檢！2癌影響最大死亡數↑
癌症死亡時鐘快轉3秒　72萬人因COVID-19中斷篩檢！2癌影響最大死亡數↑

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】衛福部統計處公布111年國人十大死因統計結果，其中癌症仍居首位，並已蟬聯十大死因之首41年，111年癌症死亡人數共有5萬1,927人，且癌症死亡發生時鐘更比去年快了3秒。

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衛福部國健署副署長賈淑麗表示，受到COVID-19疫情影響，癌症篩檢率下降，其中又以大腸癌、口腔癌影響最多，即使疫情趨緩癌症篩檢率有回升，但回穩速度較慢，因此鼓勵民眾多多參與5大癌症篩檢。

癌症居十大死因之首41年　死亡數多集中在「這年齡」

根據衛福部資料顯示，癌症自71年起已連續41年居十大死因首位，111年十大癌症死因排行以及死亡率如下：

  1. 氣管、支氣管和肺癌（43.1%）
  2. 肝和肝內膽管癌（33.4%）
  3. 結腸、直腸和肛門癌（29.4%）
  4. 女性乳癌（24.1%）
  5. 前列腺（攝護腺）癌（15.9%）
  6. 口腔癌（14.9%）
  7. 胰臟癌（11.9%）
  8. 胃癌（9.8%）
  9. 食道癌（8.5%）
  10. 卵巢癌（6.5%）
111年與110年十大死因癌症順位不變，肺癌及肝癌已連續43年排名前2名。而衛福部統計處科長呂淑君表示，經過長期統計觀察，前列腺癌、胰臟癌、卵巢癌排名往前，而胃癌排名則有往後的情形。

若以年齡別統計，癌症死亡人數多集中於55歲以上，佔87%。癌症死亡人數增加則以65－74歲較明顯，111年65－74歲死亡人數為14,554人，較去年增加745人。

呂淑君科長指出，就年齡層觀察，女性乳癌、口腔癌隨年齡增長，排名順位有往後的情形，而結腸直腸癌、前列腺癌、胃癌則隨年齡增長，排名順位往前，威脅性也會隨年齡而增加。

每10分7秒就1人死亡　死亡數升幅以大腸癌為多

整體而言，111年癌症死亡人數為5萬1,927人，較110年增加271人，且111年癌症死亡發生時鐘為平均每10分7秒就有1人因癌症死亡，較110年的10分10秒快了3秒的時間

賈淑麗副署長指出，死亡時鐘每一年都在往前，但前年是快1秒，現在又快了3秒，而且最重要的是癌症蟬聯十大死因之首41年，死亡人數又較去年增加271人，若將癌症細分統計，死亡人數上升幅度較多為大腸癌，上升了196人。

因此，衛福部呼籲民眾應多多參與篩檢，尤其賈淑麗副署長提到，受疫情影響111年四癌篩檢率相較最穩定的108年下降了14%，約有72萬人中斷篩檢，其中大腸癌篩檢下降比率為13.5%，篩檢影響早期發現、延遲治療，在死亡率的發生中也已經慢慢看到一些數字上的關聯性。

COVID-19影響2癌篩最大　5癌篩檢有補助應多參與

衛福部國健署自110年7月將4癌篩檢擴展為5癌篩檢，只要符合以下資格就可以免費進行篩檢：

  1. 大腸癌篩檢：50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。
  2. 口腔癌篩檢：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。
  3. 子宮頸癌篩檢：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。
  4. 乳癌篩檢：45至69歲婦女、40－44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。
  5. 肺癌：
  • 具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。
  • 重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。
賈淑麗副署長表示，其中大腸癌、口腔癌篩檢受疫情影響最大，篩檢率雖然有回升，像乳癌、子宮頸癌篩檢率已回穩，但是大腸癌、口腔癌篩檢回穩速度較慢，因此呼籲民眾多多參加篩檢，尤其是大腸癌、口腔癌這兩個較致命性、篩檢率下降較多的癌症。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58245

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