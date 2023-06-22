快訊／炎亞綸正面對決！親自現身抖音網紅記者會　二度鞠躬道歉

炎亞綸發道歉文「展瑞留言力挺」　中信兄弟球團取消開球合作

▲展瑞（右）留言挺炎亞綸被罵爆，預定好的開球活動，也遭到兄弟球團取消。（圖 ／展榮展瑞臉書）
▲展瑞（右）留言挺炎亞綸被罵爆，預定好的開球活動，也遭到兄弟球團取消。（圖 ／展榮展瑞臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控偷拍私密片、違反他的性自主權，炎亞綸第一時間在臉書發文道歉，認了與耀樂交往過。對此，網紅「這群人」成員展瑞在底下留言力挺，卻遭到大批網友攻擊，原定今（22）日擔任中信兄弟的開球嘉賓，也遭到取消。

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▲炎亞綸日前遭到前男友指控，偷拍兩人性愛影片，當時男方未成年，恐怕有觸法的疑慮。（圖／記者陳明中攝影）
▲炎亞綸遭耀樂指控偷拍私密片。（圖／記者陳明中攝影）
炎亞綸發文為當年被流出私密片一事向耀樂道歉，許多藍勾勾藝人在底下留言關心，其中展瑞寫道「一直很欣賞你面對過錯的勇氣」，引發網友不滿，認為他是聲援加害者，在輿論之下，展瑞三度改留言，仍無法止息怒火。

而中信兄弟本週主場舉行Zespri奇異果主題日，原定今日找來展榮、展瑞擔任比賽開球嘉賓，也遭到取消，兄弟粉絲團發公告表示，「因近期相關事件，秉持運動中立精神，期望聚焦場上選手競技內容，及本次Zespri奇異果主題日活動，故暫緩明日賽前開球合作」。

▲中信兄弟原定今（22）日找來展榮展瑞開球。（圖 ／兄弟Fans Club臉書）
▲中信兄弟原定今（22）日找來展榮、展瑞開球。（圖 ／兄弟Fans Club臉書）
展瑞到炎亞綸貼文下留言「一直很欣賞你面對過錯的勇氣」，這句話遭到網友砲轟，隨後他將這句刪除，留下原來的言論「感情的事都真的很難說，都只有當事人自己理解面對的難題是什麼。很多時候都是各方觀點不同，謝謝你曾經也幫助過我，希望你們可以好好化解，祝福兩者都可以挺過放下。」最後兩次更改了表情符號，並將愛心拿掉，「展榮展瑞」臉書粉絲團仍遭到網友洗版，風波未停歇。

▲中信兄弟球團發公告，取消展榮、展瑞開球活動。（圖 ／兄弟Fans Club臉書）
▲中信兄弟球團發公告，取消展榮、展瑞開球活動。（圖 ／兄弟Fans Club臉書）

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