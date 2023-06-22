打詐「議」起來 鳳警結合8位在地議員組「打詐議員隊」
「打詐議員隊，出發！」高市警局鳳山分局為響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」的打詐國家隊，特別邀請8位鳳山在地議員拍攝「打詐議員隊」宣導短片，將近期常見之詐騙案件慣用手法透過議員們清晰地懂的口條，讓鳳山的居民們除了加深印象外，都能快速了解詐騙的手法，一同守護民眾財產。
記者郭凱杰／高雄報導
參與此次宣導短片拍攝的鳳山區議員計有陳慧文、張漢忠、鍾易仲、鄭安秝、林智鴻、黃捷、劉德林、李雅靜等8位市議員們紛紛用自己的慣用的表達方式將近期常見的詐騙手法如假投資、假冒公務員、假交友、假網拍等藉由該短片發揮一傳十，十傳百的功效，提高市民自身識詐能力，將阻詐觸角深入到鄰里每個角落。 而影片最後8位議員齊喊「打詐議員隊，出發！」以呼應「打詐不分你我，打詐『議』一起來的精神 。
鳳山分局蔡鴻謀分局長也表示，由於近年來因詐騙手法不斷翻新，為使全民「識詐」，除了深入社區，鼓勵鄰里社區更有意識的打擊犯罪，更持續利用臉書及結合各種活動，將防詐資訊廣為宣導，讓民眾不斷接收及更新詐騙訊息以杜絕詐騙，再搭配「堵詐、阻詐、懲詐」，降低詐騙案件發生率，我們將持續全力打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。