端午天氣超悶熱！「5縣市」高溫示警 連假降雨熱區、時機出爐
今（22）日端午節連假開始！根據中央氣象局預報指出，高壓減弱北方鋒面往南壓，馬祖會有較大雨勢發生的機率，清晨到上午西半部有零星降雨，台灣各地大部分時間還算多雲到晴，山區、近山區午後降雨區域擴大，要留意午後短暫雷陣雨，溫度持續高溫炙熱，5縣市一早也發出高溫示警。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局指出，受到西南風影響，天氣晴朗炎熱，臺東縣地區有焚風發生的機率，今（22）日中午前後臺南市地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。高雄市地區、屏東縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。今日北部26至36度，中部25至34度，南部24至36度，東部21至37度。明（23）日仍受西南風影響，提醒民眾外出記得防曬。
天氣風險分析連假降雨狀況，預估今明兩天（22至23日）北邊的鋒面系統略往南移到東海一帶，雖然不會直接到台灣上空，但是會讓大氣環境相對不穩定一些，水氣也較為增多，清晨到上午在中南部沿海平原有局部短暫陣雨機會，主要的降雨仍會反應在白天陸地、山區發展的熱對流雷雨，局部地區有可能出現短時較大雨勢，中北部、東半部山區以及部分平地都可能受到影響。
午後外出要多留意天氣變化的情況，到山區活動又要更加小心，另外就是部分預報模式顯示今晚到明天清晨在北部地區也可能會有一些局部短暫陣雨的機會，其他地方為多雲或晴。
週六到週日（24至25日）太平洋高壓逐漸增強，鋒面又再度遠離，台灣附近轉為偏南到東南風向，花東地區、恆春半島可能有局部短暫陣雨，午後雷雨發生的區域將轉移到西半部地區，尤其是中北部一帶出現午後雷雨的機會大，同樣會有局部短時較大雨勢發生的可能性，午後外出或是到山區活動還是要多留意天氣變化的情況。
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