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4大超商端午優惠！全家拿鐵買1送1　7-11大杯美式28元還可寄杯

▲端午連假開始！4大超商推出咖啡限定優惠，包括拿鐵、美式最低都有買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲端午連假開始！4大超商推出咖啡限定優惠，包括拿鐵、美式最低都有買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

端午節連假啟動！4大超商推出民眾最愛的咖啡優惠，全家即起至25日前，西西里氣泡美式、抹茶拿鐵、霜淇淋都有買1送1；7-11門市則推出精品美式買1送1，習慣天天來杯咖啡的民眾，推薦APP大杯美式咖啡買5送2組合，特價225元加上自帶杯省5元，換算下來大杯美式28元開喝，可寄杯喝到9月底。

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🟡7-ELEVEN
📌門市｜即起至6月25日
▪黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶任選買2送1
▪一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶任選買2送1
▪大杯精品美式買1送1
▪大杯精品拿鐵買2送1
▪桂花風味蘋果咖啡、桂花風味蘋果氣泡咖啡任選買2送1

📌APP｜即起至6月27日
▪大杯美式咖啡買5送2，特價225元。
▪大杯拿鐵買5送2，特價275元。
▪蜂蜜美式買5送2，特價350元。
▪珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶買5送2，特價300元。
▪優格好多青茶買5送2，特價300元。
▪小農水果冰磚精品咖啡買5送2，特價600元。

▲7-11線上寄杯開跑端午優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯開跑端午優惠。（圖／業者提供）
🟡全家
📌門市｜6月22日至6月25日
西西里氣泡美式（原價80元）、厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）、FMC天然水610ml（原價20元）、康普茶雙纖飲（原價35元）、桂冠芝麻鐵觀音雪糕（原價49元）、桂冠花生金萱雪糕（原價49元）都是買1送1；全家霜淇淋使用全盈+PAY購買，不限口味皆享買1送1。

📌APP｜6月22日至6月25日
特濃美式53杯、特濃拿鐵45杯、大杯單品美式29杯、大杯單品拿鐵26杯都是1888元，換算下來，特濃美式單杯平均36元、約是6.5折。私品茶65元系列21杯、55元系列25杯都是888元，平均單杯36元起，同樣是6.5折。酷繽沙則有21杯888元，每杯平均42元。 

▲全家端午節咖啡優惠開跑。（圖／業者提供）
▲全家端午節咖啡優惠開跑。（圖／業者提供）
🟡OK超商
門市｜6月22日至6月25日
|拿鐵、美式咖啡買2送1，包括大杯莊園級美式（原價55元）、大杯莊園級拿鐵（原價65元）。若是喜歡風味咖啡的民眾，也有西西里咖啡單杯8折優惠。

🟡萊爾富
門市｜即起至6月25日
現煮咖啡有大杯美式（售價45元）、大杯拿鐵（售價55元）同品項加10元即可多1件，冰熱不限定；飲品推薦純喫茶（鮮柚綠茶/檸檬綠茶/檸檬紅茶）650mL享2件40元。

▲萊爾富大杯美式（售價45元）、大杯拿鐵（售價55元）同品項加10元即可多1件。（圖／業者提供）
▲萊爾富大杯美式（售價45元）、大杯拿鐵（售價55元）同品項加10元即可多1件。（圖／業者提供）

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