4大超商端午優惠！全家拿鐵買1送1　7-11大杯美式28元還可寄杯

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📌門市｜即起至6月25日
▪黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶任選買2送1
▪一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶任選買2送1
▪大杯精品美式買1送1
▪大杯精品拿鐵買2送1
▪桂花風味蘋果咖啡、桂花風味蘋果氣泡咖啡任選買2送1
📌APP｜即起至6月27日
▪大杯美式咖啡買5送2，特價225元。
▪大杯拿鐵買5送2，特價275元。
▪蜂蜜美式買5送2，特價350元。
▪珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶買5送2，特價300元。
▪優格好多青茶買5送2，特價300元。
▪小農水果冰磚精品咖啡買5送2，特價600元。
🟡全家
📌門市｜6月22日至6月25日
西西里氣泡美式（原價80元）、厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）、FMC天然水610ml（原價20元）、康普茶雙纖飲（原價35元）、桂冠芝麻鐵觀音雪糕（原價49元）、桂冠花生金萱雪糕（原價49元）都是買1送1；全家霜淇淋使用全盈+PAY購買，不限口味皆享買1送1。
📌APP｜6月22日至6月25日
特濃美式53杯、特濃拿鐵45杯、大杯單品美式29杯、大杯單品拿鐵26杯都是1888元，換算下來，特濃美式單杯平均36元、約是6.5折。私品茶65元系列21杯、55元系列25杯都是888元，平均單杯36元起，同樣是6.5折。酷繽沙則有21杯888元，每杯平均42元。
🟡OK超商
門市｜6月22日至6月25日
|拿鐵、美式咖啡買2送1，包括大杯莊園級美式（原價55元）、大杯莊園級拿鐵（原價65元）。若是喜歡風味咖啡的民眾，也有西西里咖啡單杯8折優惠。
🟡萊爾富
門市｜即起至6月25日
現煮咖啡有大杯美式（售價45元）、大杯拿鐵（售價55元）同品項加10元即可多1件，冰熱不限定；飲品推薦純喫茶（鮮柚綠茶/檸檬綠茶/檸檬紅茶）650mL享2件40元。