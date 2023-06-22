端午「成功立蛋」招整年好運！立蛋原理、時間、技巧公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
端午節傳統有很多，包括吃粽子、划龍舟、佩戴香包、在門口掛上菖蒲艾草及喝雄黃酒等，其中一項重要習俗就是「立蛋」。據傳農曆5月5日的端午節，時間因正好在夏至前後，當太陽直射北回歸線，這天的正中午（白天11點至1點間），是一年之中陽氣最重的時刻，且太陽引力與地心引力相當，立蛋起來特別容易。
民間常見說法，只要當天中午能將雞蛋成功立起，相當於吸收天地精華的能量，能為立蛋成功之人招來整年的好運氣。
📌立蛋的原理
其實立蛋的原理很簡單，雖然雞蛋是看似不穩定的圓形，仍可以在立蛋的接觸面找到3個接觸的立足點，即使接觸面積不大，仍有機會仍夠順利立蛋。只是當接觸面的平衡狀態較不穩定，就有可能因為輕微搖晃、碰到或震動，而使雞蛋重心不穩又傾倒。只要順利找到蛋的3個接觸立足點，多試幾次就能成功立蛋喔。
📌立蛋技巧小撇步
1、為增加雞蛋與立足平面的摩擦力，好讓立蛋更順利，建議盡量選擇蛋殼較為粗糙、有點顆粒感的雞蛋。
2、同時避免在太光滑的平面上立蛋，如玻璃桌面等；建議可選在較為粗糙表面的柏油地面立蛋，但要避免到戶外風太大的地方，更能順利增加摩擦力。
3、在立蛋之前先稍微晃動雞蛋，讓蛋黃能向下沉到蛋面較為圓潤的那一端，當雞蛋的重心下移至接近立蛋接觸面，就能增加立蛋成功的機率。據聞比起剛從冰箱拿出來的雞蛋，常溫蛋裡蛋黃較容易移動下沉。
4、為增加小孩立蛋機率，可以讓孩童試著在磁磚縫隙上立蛋；或先在立足平面上灑一些鹽巴，接著讓蛋立在有鹽巴顆粒的粗糙平面上，成功立蛋後再將鹽巴稍微吹掉，都是提高成功立蛋機率的小撇步。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。