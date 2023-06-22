赴客家庄「包粽」慶端午 賴清德秀流利客語直呼「凍好食」
適逢端午節連假，民進黨主席暨總統參選人賴清德今（22）日上午10時，再YouTube頻道推出「賴桑去叨位」第二集《一場客家美食的對話》，賴清德本次特別前往向平鎮農會家政班，向客家媽媽們學習客家包粽文化，一起動手包粽子，賴清德全程更是使用流利客語對話，展現對客家文化的重視。
記者陳威叡／台北報導
影片開頭，賴清德便以客語開場，在看到桌上備料，與聞到空氣中瀰漫的香氣時，也禁不起美食誘惑，直呼肚子餓了。問到客家粽特色時，客家媽媽則詳細地介紹餡料的豐富，與料理的方式，而聽到如此生動地描繪，賴清德也等不及的說「趕快來包，趕快來吃」。
教學過程中，賴清德認真學習，客家媽媽也稱讚副總統真的很厲害，步驟教一遍就懂了，進入包餡環節，依照順序將食材一一放入，不過輪到香菇時，賴清德則被客家媽媽發現放了不只一朵，賴清德也笑著回應「被發現了」。隨後，客家媽媽特地準備了蒸好的粽子，要請賴清德來品嚐。
客家媽媽強調，在客家米粽、粄粽上，客家人的用料較不一樣，是在客家族群才能吃到的獨特美食。而賴清德除了不斷稱好吃之外，也忍不住一口接著一口，接連吃了3顆粽子，用行動來證明美味。而客家媽媽們也祝福賴清德「包中，一定會中」，支持相挺。
賴清德競辦發言人郭雅慧表示，賴清德透過與客家媽媽學習客家包粽，除了應景感受端午過節的氣氛外，搭配客語對談與族群文化介紹，更是要讓大眾能夠更認識不同文化的美，並協助推廣台灣引以為傲的客家文化。