峮峮病假！孫協志暈吐送急診「節目5缺2」 王仁甫笑稱：去蕪存菁
實境節目《飢餓遊戲》本周邀請到戲劇男神王傳一，結果節目開場時，5位主持人卻少了2位，王仁甫還打趣以「去蕪存菁」來形容。原來峮峮當天身體不適請病假，而孫協志則是因為暈車，全身冒冷汗一直想吐，只好開特例讓他坐在一旁，孫協志則心懷愧疚：「這樣主持很怪！」王傳一還反過來安慰他：「這樣主持蠻有特色的！」怎料，孫協志越來越不舒服，只好暫停錄影送到醫院急診掛點滴。
記者詹鎰睿/綜合報導
本周節目不僅邀請到戲劇男神王傳一，製作單位更特別企劃為期兩天的「國道3號快閃追逐戰」，一行人先在新竹集合，當聽到製作單位公布一路向南的錄影行程時，陳隨意一臉無奈：「我一大早從高雄（搭高鐵）過來，現在卻要去台南？」讓大家笑翻。
相較之下，梁赫群則是相當開心，原來蔡黃汝一大早就把梁赫群誤認成謝坤達，這讓王仁甫不敢置信：「花花真的是在演藝圈待久了，染上一些惡習。」而難得參加外景節目的王傳一，一登上《飢餓遊戲》戰力頗強，讓主持群及來賓都很期待，更爭著要跟他同一隊。
有一關遊戲，藝人們必須在休息站隨機找民眾，當著面跳醜小鴨舞蹈，以贏得民眾的掌聲，結果奶爸王傳一玩遊戲超投入，奮力學著鴨子扭屁股，經典呈現醜小鴨舞蹈，拋開形象完全沒有偶包，是本集看點之一。節目精彩內容將於25日晚間8點播出。