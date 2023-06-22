余曉怡與Bogdan Narloch華麗交鋒音樂會 11/1衛武營展演
曾受邀捷克總統指定參與的『斯美塔那利托米甚爾國家音樂節』中分享臺灣的悠揚樂章的臺灣樂壇的當代指標性管風琴演奏家徐曉怡，今年11月1日將於衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉辦｢余曉怡與Bogdan Narloch的華麗交鋒｣管風琴音樂會，邀請波蘭管風琴大師Bogdan Narloch同台獻技的創新展演型態，帶領樂迷聽見管風琴的百變風情。
記者郭凱杰／高雄報導
余曉怡為「福爾摩沙管風琴文化協會」理事長，除連續三年受邀為國家音樂廳管風琴推廣音樂會策畫與演出的管風琴獨奏音樂家余曉怡，今年也受邀捷克『勒托拉德國際管風琴音樂節』(HMF Letohrad 2023)與來自九個國家的管風琴音樂家中分享臺灣的悠揚樂章。
不僅如此，已擁有65年歷史、捷克總統指定參與的『斯美塔那利托米甚爾國家音樂節』(Smetanova Litomyšl )，是捷克共和國格局最盛大的國際盛事；在近40場以歌劇表演和交響樂等大型展演為主要特色的節目中，余曉怡也是唯一一位臺灣受邀的『管風琴獨奏音樂家』；而這場音樂會也是音樂節中極具吸引力的亮點之一，吸引了大批樂迷，以票房售罄之姿替臺灣爭光。余曉怡說：『自己能成為唯一參與演出的臺灣獨奏家，感到無比榮幸』。
值得一提的是，余曉怡在『勒托拉德國際管風琴音樂節』(HMF Letohrad 2023)分享臺灣的悠揚樂章，代表臺灣展現完美琴藝。主辦單位MHF Letohrad音樂節總監兼赫拉德茨克拉洛韋大學教育學院院長František Vaníček於演出後，提出了評論”余曉怡的表現無疑對深化台灣與捷克共和國之間的合作與夥伴關係作出了貢獻”。
爾後，余曉怡更特邀前往赫拉德茨克拉洛韋大學(Hradec Králové)教育學院進行台灣管風琴文化講座，此舉也讓國際開始重視台灣管風琴的美好與獨特之處！不僅在當地社交媒體上引起了廣泛的討論，讚揚她來自臺灣的管風琴魅力。演出結束現場樂迷們紛紛“起立”並以長時間的掌聲表示讚譽，如此迴響，是一種對｢臺灣｣的支持。