台股節前觀望氣氛濃　投信看好AI及政策題材股

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安聯投信台股團隊表示，近期盤勢受到長假前觀望氣氛影響，台股雖失守5日線，卻也顯得穩中透堅，且各期均線仍為多頭排列，資金在電子、傳產或政策概念股輪轉，因此在長期趨勢題材仍被長期看好支撐下，維持狹幅震盪格局。
安聯投信台股團隊指出，隨著企業庫存去化近尾聲，獲利下半年可望回穩，這些對股市所帶來影響皆為正向；而在貨幣正常化過程中，獲利展望支撐美股盤勢，但也因市場資金開始變少，讓資金明顯在特定族群或主題間挪移，在類股或風格上，會有比較大的分歧，故佈局上需慎選。
安聯投信台股團隊建議，佈局上，電子股仍是主流，在快速變化經濟環境中，有望享有龐大成長潛力；根據研究顯示，AI相關應用在降低成長，提升成長面擁有龐大潛力；受益應用AI技術，在許多方面降低成本和提升營收表現。
另一方面，許多企業積極將AI技術結合在系統當中，如部分企業將GPT 相關功能添AI基礎領域長期需求將保持強勁。隨著軟體技術改善與升級，該領域未來潛力及機會也在快速成長，相關題材值得長期布局。
安聯投信台股團隊提到，相較於電子產業的AI投資熱潮，2023年非金電族群中的台電強韌電網計畫、充電樁及儲能商機等也不惶多讓，加上後疫情時代的內需消費、觀光及航空等題材，今年傳產類股題材眾多，偏好能夠持續成長、基期較低、受惠結構性產業變化、獲利持續上修中的產業以及公司。
另外，近期國際大型品牌及零售業者的財報顯示庫存陸續去化中，有機會在下半年開始恢復正常下單，台灣成衣紡織製鞋供應鏈有機會重啟成長。