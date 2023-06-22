快對身分證！生日「中3碼」免費吃王品千元海陸餐　燒肉丼火鍋9折

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王品集團旗下「嚮辣」麻辣鍋，新添頂級濕式熟成冷藏牛肉生力軍，凡內用點和牛無限嚮套餐就能吃到飽。還獨創業界推出職人現切牛肉秀，每日於限定時段，主廚手切濕式熟成冷藏牛，邀請現場消費者猜猜牛肉重量，只要猜到最接近重量數字，就可免費獲得「老饕濕式熟成冷藏牛肉」一盤。
慶祝新菜上市，王品「嚮辣」6月30日前，加碼推出身分證對對碰活動，到店用餐出示身分證，民國出生年月日對中3個「6」，免費吃價值998元的海陸頂級嚮套餐。而且現在海陸頂級嚮套餐同步升級，新增紅、白酒及氣泡酒喝到飽，還有全台唯一辣味糖葫蘆無限享用。
📌石研室燒肉丼火鍋打9折
擅長創新火鍋吃法的石研室又有新口味！這次把燒肉丼變火鍋，聯手開丼將開丼壹號燒肉醬加入爆炒石頭鍋中，搭配新鮮洋蔥熬煮高湯，推出季節限定「爆炒甜蔥醬燒鍋」。更復刻了開丼經典招牌「爆炒日出燒肉丼」，使用豬五花肉和洋蔥搭配開丼壹號燒肉醬，以石頭鍋爆炒成鹹香燒肉，再打入一顆新鮮生蛋黃點綴，只要點用「爆炒甜蔥醬燒鍋」即附贈一碗「爆炒日出豚燒肉丼」。
石研室即日起至8月31日，全新限定「爆炒甜蔥醬燒鍋」每鍋398元起，還可以優惠價68元加購「爆炒日出豚燒肉丼」一份（原價78元）；即日起至7/5，只要是石研室或開丼會員還可享「聯名鍋物9折」優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！