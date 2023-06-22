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肯德基「8炸雞＋6蛋撻＋瓶可」499元！端午「脆雞桶香包」開搶

▲端午連假團聚吃雞優惠！肯德基「8炸雞＋6蛋撻＋瓶可」499元，滿額送蛋撻、加1元多1件炸雞，再開搶「脆雞桶香包」。拿坡里炸雞專賣店也有1公斤腿排桶優惠，加碼薯條買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲端午連假團聚吃雞優惠！肯德基「8炸雞＋6蛋撻＋瓶可」499元，滿額送蛋撻、加1元多1件炸雞，再開搶「脆雞桶香包」。拿坡里炸雞專賣店也有1公斤腿排桶優惠，加碼薯條買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

端午連假團聚，幫大家整理多人分享的吃雞優惠！肯德基「8炸雞＋6蛋撻＋瓶可」499元起，還有滿額送蛋撻、「加1元多1件」炸雞加碼優惠；端午還推出只送不賣的「脆雞桶香包」現在開搶。另外，拿坡里炸雞專賣店也有1公斤、2公斤腿排桶優惠，再加碼薯條「買一送一」。

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📌肯德基：「8炸雞＋6蛋撻＋瓶可」499元
肯德基6月22日至6月25日限時4天，推出「端午咔啦歡聚桶餐」，優惠碼「40507」咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶)，只要499元（原價867），激殺58折，現賺368元。

另外還有475元的「歡聚B餐-6塊雞」，爽吃咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 2＋上校雞塊 x 4＋雙色轉轉QQ球＋1.25L百事可樂(瓶)。617元的「宅宅快樂餐」則有咔啦脆雞(辣) x 8＋原味蛋撻 x 6＋香酥脆薯(中) x 2＋百事可樂(小) x 4。

▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「8炸雞＋6蛋撻＋瓶可」499元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基：預定快取滿額送蛋撻！「加1元多1件」炸雞
肯德基現在使用預定快取，還能享有兩種加碼優惠。消費滿439元，就送「原味蛋撻兌換券」x 2，限下次消費滿189元後兌換；購買XL/桶餐，可享「加1元多1件」炸雞，每套限加購一次。

📌肯德基：端午「脆雞桶香包」開搶！只送不賣
肯德基歡慶端午節，推出只送不賣的「脆雞桶香包」，以經典人氣咔啦脆雞桶作為香包造型，幫大家用脆雞桶香包驅惡引吉。即日起至6月30日，完成FB官方粉專指定任務，就有機會獲得「端午限定KFC脆雞桶香包 」。

▲肯德基端午「脆雞桶香包」開搶。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基端午「脆雞桶香包」開搶。（圖／翻攝自肯德基FB）
📌拿坡里炸雞專賣店：「2公斤腿排桶」特價599元、薯條「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店即日起6月30日，「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價只要599元（原價900元）；再加碼招牌「薯第一（灑粉薯條）」，活動期間內也有「買一送一」優惠（原價89元）。

▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）

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