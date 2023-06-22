肯德基「8炸雞＋6蛋撻＋瓶可」499元！端午「脆雞桶香包」開搶

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肯德基6月22日至6月25日限時4天，推出「端午咔啦歡聚桶餐」，優惠碼「40507」咔
另外還有475元的「歡聚B餐-6塊雞」，爽吃咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 2＋上校雞塊 x 4＋雙色轉轉QQ球＋1.25L百事可樂(瓶)。617元的「宅宅快樂餐」則有咔啦脆雞(辣) x 8＋原味蛋撻 x 6＋香酥脆薯(中) x 2＋百事可樂(小) x 4。
📌肯德基：預定快取滿額送蛋撻！「加1元多1件」炸雞
肯德基現在使用預定快取，還能享有兩種加碼優惠。消費滿439元，就送「原味蛋撻兌換券」x 2，限下次消費滿189元後兌換；購買XL/桶餐，可享「加1元多1件」炸雞，每套限加購一次。
📌肯德基：端午「脆雞桶香包」開搶！只送不賣
肯德基歡慶端午節，推出只送不賣的「脆雞桶香包」，以經典人氣咔啦脆雞桶作為香包造型，幫大家用脆雞桶香包驅惡引吉。即日起至6月30日，完成FB官方粉專指定任務，就有機會獲得「端午限定KFC脆雞桶香包 」。
📌拿坡里炸雞專賣店：「2公斤腿排桶」特價599元、薯條「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店即日起6月30日，「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價只要599元（原價900元）；再加碼招牌「薯第一（灑粉薯條）」，活動期間內也有「買一送一」優惠（原價89元）。