張三遭王喬尹指控二度性騷擾！他強烈反擊還發毒誓

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王喬尹開始疏離張三，卻被張三大罵，讓她心理壓力很大，又過了一陣子，在公司聽專輯成品時，再度被張三性騷擾，王喬尹表示：「我當下直接火了，因為我才發現他根本不是什麼壓力大或是需要找人抒發心情，他就是慣犯！當下我就跟他說拜託不要再有這些行為，很不舒服。」
張三得知王喬尹指控後，反駁對方的說法，在臉書發文反擊：「王喬尹小姐，我不認同妳用這種方式創造假關注，因為這樣會混淆真正的受害者，妳想紅想到用這種不擇手段，捏造事件博取媒體版面？！」張三表示，從來沒有碰觸到王喬尹的身體，反而是女方在錄音室時一直往他身上靠，所以只能刻意避開。
張三怒轟王喬尹習慣在每個工作人員背後造謠、挑撥，「最嚴重的是無理取鬧、情緒化，要求提前解約不成，就開始到處散播謠言說公司逼妳一直接工作。」接著更揭露王喬尹在工作上態度傲慢，常會耍大牌不配合，還私接活動，想提前解約，但公司不同意。張三還發下毒誓：「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死，我敢這樣說，妳敢嗎？！」並質疑王喬尹刪留言。
而今天一早王喬尹再度發文反擊，「你做過的不好的事情，也許你騙得過自己，但你騙不了曾經被你傷害過的人們。」表示會說出來，是因為「只是一個被傷害過的受害者，說出來自己的經歷，希望能夠減少更多人受害，僅此而已。」還附上影片澄清，自己沒刪留言。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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