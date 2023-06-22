林襄被懲罰吃蟲獲回報！破「收視毒藥」魔咒 《玩很大》開出紅盤
啦啦隊人氣女神林襄日前參與中視、三立外景實境節目《綜藝玩很大》，而且還很敬業地完成「吃蟲懲罰」的畫面，令人佩服，而在上週的節目收視數字出爐，女性25－34歲高達2.11，有效數字更有1.54的好成績，持續蟬聯周六同時段收視冠軍，不僅破除林襄是「收視毒藥」魔咒，也透過鏡頭打破大家對於她有公主病的既定印象。
記者詹鎰睿/綜合報導
而網友對於另外兩位媽媽Vicky和黃小柔的表現，也是讚譽有加，特別在爬大山的關卡環節，Vicky臉不紅氣不喘地領先其他成員，率先登頂，令人刮目相看；而黃小柔因在騎腳踏車的過程中受傷，還堅持完成爬山任務，不放棄的精神，讓人為之動容，網友更紛紛留言：「媽媽們的戰力，好強」、「這就是所謂為母則強的韌性！超佩服！」
今年已經開播9年的《綜藝玩很大》在這幾年實境節目的環伺之下，除了收視穩坐第一之外，在來賓的組合上也常常帶給觀眾新鮮感，日前旅美球星郭泓志意外現身《綜藝玩很大》的官方IG中，讓所有粉絲又驚有喜，卸下《全明星運動會》領隊一職，久未在螢光幕前露面的他，究竟會在遊戲競賽的節目中與KID和坤達擦出什麼樣的火花呢，讓人相當期待。