1個月大男嬰疑遭虐死！「全身新舊傷」不治 生母與同居人遭收押
再傳虐嬰！高雄一名1個月大的男嬰送醫不治，檢警相驗發現該男嬰，全身佈滿新舊傷痕，經解剖後確認死因爲顱內出血；嬰兒母親賴姓女子與吳姓同居人涉嫌凌虐，檢調向法院聲請羈押獲准。據悉，去年11月，男嬰的1歲哥哥也被生父毆打重傷，出院後已被社會局安置。
記者孫唯容／綜合報導
本（6）月18日，高雄市社會局獲報，一名1個月大的男嬰因為凌晨餵奶時沒反應，緊急送醫搶救，不過到院前就已失去生命跡象，檢警後續相驗發現，男嬰顱內出血，全身遍佈新舊傷痕，懷疑生前遭虐，男嬰的賴姓生母及吳姓同居人涉有重嫌。
檢調調查後發現，20歲的賴女和吳姓同居人平時輪流照顧男嬰，疑似不滿男嬰哭鬧，涉嫌出手毆打，豈料男嬰出現抽搐、呼吸微弱等異常情形，緊急送醫仍不治；賴女、吳男應訊時均否認犯行，檢方認為有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。
據了解，在去年賴女的23歲吳姓丈夫，因為作息和1歲大的兒子相反，不滿自己睡眠受到影響，竟塑膠棍毆打男童的頭部、煙蒂燙皮膚，遭成男童受傷，所幸送醫治療後無大礙，目前已由社會局安置，吳姓丈夫在今年3月被以殺人未遂、妨害幼童身心健全發育罪起訴。
※【NOWnews 今日新聞
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