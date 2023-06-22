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1個月大男嬰疑遭虐死！「全身新舊傷」不治　生母與同居人遭收押

▲再傳虐嬰！高雄一名1個月大的男嬰送醫不治，檢警相驗發現該男嬰，全身佈滿新舊傷痕，經解剖後確認死因爲顱內出血；嬰兒母親賴姓女子與吳姓同居人涉嫌凌虐，檢調向法院聲請羈押獲准。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
▲再傳虐嬰！高雄一名1個月大的男嬰送醫不治，檢警相驗發現該男嬰，全身佈滿新舊傷痕，經解剖後確認死因爲顱內出血；嬰兒母親賴姓女子與吳姓同居人涉嫌凌虐，檢調向法院聲請羈押獲准。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

記者孫唯容／綜合報導

再傳虐嬰！高雄一名1個月大的男嬰送醫不治，檢警相驗發現該男嬰，全身佈滿新舊傷痕，經解剖後確認死因爲顱內出血；嬰兒母親賴姓女子與吳姓同居人涉嫌凌虐，檢調向法院聲請羈押獲准。據悉，去年11月，男嬰的1歲哥哥也被生父毆打重傷，出院後已被社會局安置。

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本（6）月18日，高雄市社會局獲報，一名1個月大的男嬰因為凌晨餵奶時沒反應，緊急送醫搶救，不過到院前就已失去生命跡象，檢警後續相驗發現，男嬰顱內出血，全身遍佈新舊傷痕，懷疑生前遭虐，男嬰的賴姓生母及吳姓同居人涉有重嫌。

檢調調查後發現，20歲的賴女和吳姓同居人平時輪流照顧男嬰，疑似不滿男嬰哭鬧，涉嫌出手毆打，豈料男嬰出現抽搐、呼吸微弱等異常情形，緊急送醫仍不治；賴女、吳男應訊時均否認犯行，檢方認為有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

據了解，在去年賴女的23歲吳姓丈夫，因為作息和1歲大的兒子相反，不滿自己睡眠受到影響，竟塑膠棍毆打男童的頭部、煙蒂燙皮膚，遭成男童受傷，所幸送醫治療後無大礙，目前已由社會局安置，吳姓丈夫在今年3月被以殺人未遂、妨害幼童身心健全發育罪起訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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