台灣鐵路管理局為服務節前返鄉及節後返工旅客，疏運期間6天共提供列車座位公里數超過3.14億、座位數超過200萬，均創歷史新高。昨日台鐵局運量達到71萬3171人，其中東部幹線為5萬5984人；今（22）日端午節旅客數預估將可達63萬5000人。
台鐵局端午連假運能突破3億座位公里 再創新高
今年端午連假長達4天，加上服務節前返鄉及節後返工旅客，疏運期間為6天，自6月21日至6月25日。台鐵表示，為提升服務水準，台鐵局善用已經投入營運的EMU3000型新自強號以及EMU900型區間（快）車增加運能，滿足城際、及中短途出遊旅客。
台鐵局表示，疏運期間共提供列車座位公里數超過3.14億、座位數超過200萬，均創歷史新高，比去年端午節運能增加約47.8%。台鐵局另加開167列加班車，其中有20列3000型跨線（經北迴或南迴線）列車，便利中部地區往來花東旅客，不用在台北或高雄下車轉乘。
昨（21）日疏運開始，台鐵即成立局一級管制中心，會中確認各相關行車運轉安全，以及車輛人員整備情形，同時與五個運務段主管連線，掌握現場旅客需求，隨時因應。
統計昨日台鐵局運量達到71萬3171人，其中東部幹線為5萬5984人，均達成預估運量。預計今日端午節旅客數將可達63萬5000人。