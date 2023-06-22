NONO宣布「停止演藝工作」 受害者小模嘆：還是一句道歉都沒有
近期台灣metoo話題正夯，演藝圈許傑輝、宥勝、黃子佼等人，都承認當年性騷擾指控，演藝之路堪憂。而NONO（陳宣裕）也遭到小模指控性騷擾，隨後多名受害者站出，NONO在臉書上宣布暫停演藝活動，對此，該小模看到後痛批「我只能冷笑以對，事到如今，還是一句道歉的話都沒有」。
記者薛羽彤/綜合報導
小模19日在臉書上，指控NONO曾對她上下其手，當時NONO還透過經紀人回應「沒印象」，事後近20位受害者跳出控訴NONO，他不堪輿論壓力，在臉書上宣布「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省」。對此，開第一槍的這位小模，看到NONO發聲後，坦言只能冷笑以對，事已至此，NONO還是一句道歉都沒有，讓她怒喊「是男人，就出來面對」。
NONO發出聲明後，許多網友不埋單，認為他停止工作此舉並無法化解問題，對受害者一句對不起都沒有，引發網友怒火。小模也嚴正呼籲NONO，她相信這些女孩們，要的都不是什麼金錢賠償，「要的就是本人親自出面道歉，承認自已的過錯，而不是躲在後面」，同時她也很感謝網紅「小紅老師」願意站出，開記者會，替這些受害者發聲。
※【NOWnews 今日新聞
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