快訊／端午節高溫飆37度！「6縣市」發高溫預警 留意午後雷陣雨
端午節今（22）日受到西南風影響，天氣晴朗炎熱，臺東縣地區有焚風發生的機率，氣象局針對「6縣市」發出高溫預警，提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。《NOWnew今日新聞》也將持續更新最新高溫動態。
記者鍾怡婷/綜合報導
今（22）日中午前後臺南市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。高雄市地區、屏東縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號，氣溫達36°C以上請注意。
警戒範圍
📍紅色燈號：無
📍橙色燈號：臺南市、花蓮縣、臺東縣
📍黃色燈號：高雄市、屏東縣、宜蘭縣
今（22）日端午節連假開始！根據中央氣象局預報指出，高壓減弱北方鋒面往南壓，馬祖會有較大雨勢發生的機率，清晨到上午西半部有零星降雨，台灣各地大部分時間還算多雲到晴，山區、近山區午後降雨區域擴大，要留意午後短暫雷陣雨，溫度持續高溫炙熱，5縣市一早也發出高溫示警。今日北部26至36度，中部25至34度，南部24至36度，東部21至37度。明（23）日仍受西南風影響，提醒民眾外出記得防曬。
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