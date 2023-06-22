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艾薇兒爆切了小5歲男友！前未婚夫不甘心遭甩　卑微曝心情

▲艾薇兒遭爆與小5歲的男友Tyga分手，前未婚夫立刻推出新歌疑似卑微求愛。（圖／翻攝艾薇兒IG）
▲艾薇兒遭爆與小5歲的男友Tyga分手，前未婚夫立刻推出新歌疑似卑微求愛。（圖／翻攝艾薇兒IG）

記者吳雨婕/綜合報導

38歲的「搖滾天后」艾薇兒（Avril Lavigne）與小3歲的未婚夫Mod Sun分手後，隨即改愛小5歲的嘻哈歌手Tyga，沒想到近來被爆出艾薇兒與Tyga已經分手了。消息傳出後，艾薇兒前未婚夫Mod Sun無預警推出新歌〈Strangers〉預告音源，疑似對艾薇兒餘情未了。

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Mod Sun在IG發布新歌〈Strangers〉的預告音源，搭配上他走在巴黎街頭的影片，引人注意的是，這個地方就是去年3月他向艾薇兒求婚的城市，搭配新歌的歌詞「我記得在我們見面之前就愛著你／在電視上看到你然後我通過朋友認識了你／然後我開始在網路上與你聊天」，看起來是一首心碎情歌。

▲艾薇兒被爆分手未婚夫Mod Sun。（圖／翻攝艾薇兒IG）
▲艾薇兒（左）與未婚夫Mod Sun分手。（圖／翻攝艾薇兒IG）
Mod Sun也在IG貼文寫道：「從陌生人到愛人，再從愛人到陌生人。」推出歌曲的時機點敏感，加上意有所指的歌詞、配文，讓外人不得不多做聯想。Mod Sun曾透露，對於艾薇兒取消訂婚一事措手不及，當時他正在進行巡演活動。

艾薇兒去年3月底宣布與Mod Sun訂婚，但兩人依舊一直在磨合，最後因為感覺不對，在結婚前分手，分手不久，艾薇兒隨即與嘻哈歌手Tyga交往，她與新男友在公開場合熱吻，讓Mod Sun感到措手不及且耿耿於懷。不過有知情人士爆料，Mod Sun才沒有因為分手措手不及，還直言：「艾薇兒結束與Mod Sun的關係是『正確的』。」

▲Mod Sun突然推出心碎情歌預告。（圖／翻攝Mod Sun IG）
▲Mod Sun突然推出心碎情歌預告。（圖／翻攝Mod Sun IG）

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