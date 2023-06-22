布林肯努力成泡影？拜登稱習「獨裁者」北京氣炸　兩國關係又緊張

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對於拜登的發言，中國氣得直跳腳。中國外交部發言人毛寧在21日例行記者會上表示，「美方有關言論極其荒謬、極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方對此強烈不滿，堅決反對。」
布林肯18日至19日訪問北京，與習近平、中國外交部長及中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行會晤。布林肯原訂2月訪中，因美國2月公布一顆中國高空偵察氣球闖入領空掀起風波而延後，而這趟中國行目的是恢復美中高層溝通，為拜登與習近平今年稍晚會面鋪路。
拜登此番言論正值布林肯結束備受矚目的訪中行程後不到一天，將原本有所緩和的美中雙邊關係再度推向緊張局勢。《華爾街日報》報導指出，雖然一個字不足以摧毀美中高層往來，卻不利拜登修補與習近平的關係，危及中美關係解凍。
《美國之音》報導則表示，間諜氣球事件發生後，中方一直拒絕美方的溝通要求，美中兩國軍機和軍艦近來在台海和南海相遇，中國方面採取危險動作，導致緊張關係上升。但兩國關係雖然緊張，但是經貿關係依然相當緊密。而兩國關係剛剛趨穩，就再次出現麻煩。
美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）接受《自由亞洲電台》訪問時表示，拜登的言論可能會導致推遲即將舉行的會晤，例如美國財長葉倫（Janet Yellen）出訪北京的計畫。庫伯認為，中方可能會堅持讓美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和王毅，或是拜登與習近平通電話來解決，「但現在還早，所以我們得看後續是如何處理。」
庫伯表示，就此次美中恢復高層接觸而言ㄝ美國在對話的價值上出現了基本分歧，支持與中國接觸的聲音持續與反對派共存。他指出，這種分歧將影響對未來幾個月即將舉行的美中高層官員接觸得解讀。