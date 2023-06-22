教你戀愛「養套殺」！中國PUA講師月收40萬　市場龐大無法管

布林肯努力成泡影？拜登稱習「獨裁者」北京氣炸　兩國關係又緊張

▲美國總統拜登（右）20日於一場募款活動上，直呼中國國家主席習近平（左）為「獨裁者」，北京形容這是政治挑釁。圖為去年11月在峇里島舉行的拜習會。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登（右）20日於一場募款活動上，直呼中國國家主席習近平（左）為「獨裁者」，北京形容這是政治挑釁。圖為去年11月在峇里島舉行的拜習會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日才結束訪中行程，但不到一天的時間，美國總統拜登（Joe Biden）在一場活動中談及先前間諜氣球事件時，公開稱中國國家主席習近平為「獨裁者」（dictator）。拜登這番言論不僅引起國際關注，更讓中國氣炸跳腳，稱這是「公開的政治挑釁」。有分析指出，美中關係看似回暖，一個字可能不足以毀掉全局，卻不利拜登修補與習近平的關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《華爾街日報》、《美國之音》等媒體報導，拜登20日在加州參加一場募款活動，並談及先前中國間諜氣球入侵美國領空事件。拜登表示，習近平會如此生氣的原因是，氣球被擊落時，他根本不知道氣球在那裡，並稱「這對獨裁者來說是非常尷尬的事情，因為他們不知道發生了什麼事。」

對於拜登的發言，中國氣得直跳腳。中國外交部發言人毛寧在21日例行記者會上表示，「美方有關言論極其荒謬、極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方對此強烈不滿，堅決反對。」

布林肯18日至19日訪問北京，與習近平、中國外交部長及中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行會晤。布林肯原訂2月訪中，因美國2月公布一顆中國高空偵察氣球闖入領空掀起風波而延後，而這趟中國行目的是恢復美中高層溝通，為拜登與習近平今年稍晚會面鋪路。

拜登此番言論正值布林肯結束備受矚目的訪中行程後不到一天，將原本有所緩和的美中雙邊關係再度推向緊張局勢。《華爾街日報》報導指出，雖然一個字不足以摧毀美中高層往來，卻不利拜登修補與習近平的關係，危及中美關係解凍。

《美國之音》報導則表示，間諜氣球事件發生後，中方一直拒絕美方的溝通要求，美中兩國軍機和軍艦近來在台海和南海相遇，中國方面採取危險動作，導致緊張關係上升。但兩國關係雖然緊張，但是經貿關係依然相當緊密。而兩國關係剛剛趨穩，就再次出現麻煩。

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）接受《自由亞洲電台》訪問時表示，拜登的言論可能會導致推遲即將舉行的會晤，例如美國財長葉倫（Janet Yellen）出訪北京的計畫。庫伯認為，中方可能會堅持讓美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和王毅，或是拜登與習近平通電話來解決，「但現在還早，所以我們得看後續是如何處理。」

庫伯表示，就此次美中恢復高層接觸而言ㄝ美國在對話的價值上出現了基本分歧，支持與中國接觸的聲音持續與反對派共存。他指出，這種分歧將影響對未來幾個月即將舉行的美中高層官員接觸得解讀。

拜登稱習近平為獨裁者　香港無法閱覽星媒相關報導

訪中行程功成身退！布林肯：氣球事件應該到此為止

布林肯訪中較預期順利　中國學者：拜習會有望

巷仔內／與北京繼續「老調重彈」　布林肯訪中真能緩和兩國關係？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀