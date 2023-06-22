雲林「鱷魚拉麵」來了！整隻酷斯拉巨爪滿出碗：斗六人啥都敢吃
拉麵之亂再起，繼大王具足蟲拉麵、蛙呀蛙呀蛙拉麵、榴槤拉麵之後，這次拉麵店家又開創新高度。位於雲林的拉麵店推出「酷斯拉鱷魚拉麵」，直接擺上整隻鱷魚前腳，尖利爪子還伸出碗外，讓不少網友嚇壞了。
記者黃韻文/綜合報導
獵奇拉麵只有更狂、沒有最狂！位於雲林斗六的女巫湯麵，在粉專宣佈開賣「酷斯拉鱷魚拉麵」，店家在材料介紹提到是鱷魚腳，直接擺在拉麵上，連拉麵碗都裝不下，視覺感比青蛙拉麵還驚人。價格更是不便宜，每碗售價高達1500元。眾人好奇詢問真是鱷魚腳嗎？記者去電女巫湯麵斗六店，但店家電話無人接聽。
鱷魚拉麵被轉發到當地社團「斗六人社交圈」後，立刻引起熱烈討論，吸引近千網友按讚，並紛紛標記好友來朝聖。不少人表示：「看到就吃不下了」、「之前斗六夜市也有販售鱷魚肉烤串」、「就說了斗六人什麼都敢吃」。
而之前推出「蛙呀蛙呀蛙拉麵」的圓拉麵，同樣也是在雲林，每碗250元。店家表示，青蛙大約重200公克，整隻不切、不去皮，還使用了海線蛤仔、莿桐蒜頭。根據吃過的民眾透露，蛙蛙本人用筷子一夾就可以肢解，要熬到入口即化、又保有外觀完整度相當不容易，對於整體口味給出高度評價。