NBA／灰熊加入交易！Marcus Smart成塞爾提克交易Porzingis的籌碼
華盛頓巫師大前鋒Kristaps Porzingis的交易案有新的進展，根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，曼菲斯灰熊加入其中，與波士頓塞爾提克及巫師達成三方交易，綠軍同意送出「聰明哥」Marcus Smart作為交易籌碼。
記者黃建霖/綜合報導
稍早根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，波士頓塞爾提克、華盛頓巫師和洛杉磯快艇圍繞著Porzingis醞釀展開三方交易，細節為：塞爾提克得到Porzingis、快艇得到Malcolm Brogdon，巫師則得到Marcus Morris、Amir Coffey、Danilo Gallinari等人的合約，與一個快艇今年的首輪第30順位選秀權。
不過之後由於快艇對於Brogdon的傷情存有疑慮，因此最終這筆交易告吹。後續巫師和塞爾提克仍然尋求完成交易的方式。接著，ESPN爆料灰熊將加入其中，後者在今年夏天確定不和Dillon Brooks續約，需要另外一名防守型後場來補上空缺。
新的交易方案為：塞爾提克將Smart交易到灰熊，巫師得到Tyus Jones以及來自塞爾提克的今年35順位選秀權，灰熊則將今年首輪25順位的籤以及2024年來自於金州勇士的首輪選秀權送到塞爾提克。Porzingis同意行使下賽季價值3600萬美元的球員選項。
27歲的Porzingis上賽季在巫師，打了65場比賽，場均可得到23.2分8.4籃板2.7助攻1.5阻攻，投籃命中率為49.8%，三分命中率為38.5%，場均得分創下了職業生涯新高。