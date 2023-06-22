蘇花路廊湧現南下車潮　預估今日下午2時趨緩

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今日為端午連續假期第一天，宜蘭、花蓮地區天氣晴朗，蘇花路廊南下車流於清晨3時開始湧現且進入高峰，每小時交通量維持約1000至1100輛。截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為9331輛，北上花蓮往宜蘭方向為1238輛，於清晨5時南下最高量達每小時1200輛，預估今日蘇花路廊南下方向車流量仍有約8600輛通行需求量，目前台9線國5交流道至蘇澳端及台9線南澳市區至鼓音橋南下路段車多速緩，預估南下車多時段將持續至下午2時逐漸趨緩。
公路總局建議，往花蓮方向的用路人多加使用蘇花改路段，非必要請勿進入台9丁線，另外，在旅行時間方面，於上午10時蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約106分，蘇澳至崇德經台9丁線南下旅行時間約125分。
公路總局提供後續北上車流資訊供用路人參考，6月24日全日交通量約15萬100輛次，預估車多壅塞時段為12時至18時；6月25日：全日交通量約1萬3800輛次，提供已規劃通過蘇花路廊的用路人參考。
公路總局提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，此外，連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟，建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。