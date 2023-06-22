高市府社會局終止右昌公托契約 過渡期幼兒仍可持續送托
高雄市楠梓區右昌公共托嬰中心，陸續發生5件不當對待幼童之事，高市府社會局經會同專家討論事件對兒少身心健康之影響，昨(21)日已主動要求與承辦單位台灣兒童及少年福利促進學會終止契約。社會局今(22)日表示，該中心托育人員社會局也要求依勞基法予以資遣，社會局將儘速尋求團隊接手，在交接的過渡期仍將積極督導服務品質，幼兒仍可持續送托。
記者郭凱杰／高雄報導
社會局指出，經社會局家防中心調查，機構疏於管理接連發生收托兒童未妥適照顧情事，6月17日已發文要求依法限期改善，並派社工啟動進行調查，20日並會同專家討論事件對兒少身心健康之影響，但審認公托已獲得較多資源理應更專業妥適照顧幼兒，該公托接連發生事件，顯見主管人員疏於管理督導，對事件危機處理能力不足，社會局21日主動提出終止契約。
至於，台灣兒童及少年福利促進學會經營或相關的其他公托機構，經查並無照顧不當之情事，將加強查察，確保照顧品質。右昌公托如有欲退托之幼兒，社會局將協助轉介到合格之托育機構、準公托嬰中心或準公共保母。
社會局長謝琍琍表示，加強公托中心的照顧管理，17日起已派員至所有公托機構53家，就托育照顧比、照顧行為、環境衛生、設施設置等完成稽查，未有異狀，後續持續加強稽查，強化托育服務並落實照顧行為，讓孩童家長們都能安心。