社群大戰將開打？馬斯克邀打「鐵籠戰」 祖克柏秒答：給我地址
今年斥資4百億美元收購推特的美國富豪馬斯克（Elon Musk），竟然有機會與另一位社交媒體大亨祖克柏（Mark Zuckerberg）進行一場八角鐵龍生死鬥？日前馬斯克被一位網友推文激到，竟然引發後續一系列火花，或許不久後，真能看到這兩位富豪在擂台上肉搏！
記者潘毅/綜合報導
美國時間6月20日，有外媒報導Meta正在開發的「Threads」社群，其介面與Twitter有幾分神似，似乎想趁推特衰弱時搶占市場，而馬斯克本人則在該則推文下方發出酸祖克柏的推文「我很肯定，地球迫不及待地想完全受Zuck(祖克柏)的統治，別無選擇」。
這回應引發熱議，其中一位網友則搞笑回推「馬斯克你要小心，我聽說他(祖克柏)現在練柔術了」。沒想到再度引來馬斯克本人回應「如果他笑的話，我會準備鐵籠戰會會他」。
沒想到今（22）日祖克柏竟透過IG回應「Send Me Location（給我位置）」。外媒《The Verge》向Meta求證，公司方也證實，祖克柏IG上的回應確實是本人所回：「這故事不言自明」。
但面對祖克柏追問「格鬥賽位置」，馬斯克也似乎沒有示弱之意，稍早又再度推文回應「Vegas Octagon」，意旨格鬥賽要舉辦在常有UFC賽事的拉斯維加斯八角鐵籠。雖然有些許玩笑成分存在，但許多世人仍期盼，這場社群媒體大亨的格鬥戰能真正上演。
再來對比雙方的身體條件與格鬥經歷，馬斯克雖然過去也有跆拳道、空手道、柔道等訓練經歷，但他已經51歲。對比祖克柏才39歲，近期還參加了巴西柔術的比賽，還成功奪得金牌、銀牌，因此眾多外媒以及網友也認為馬斯克要加緊訓練，才可能不會受傷。