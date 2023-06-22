謝忻「隔著車窗親吻阿翔」4年了！她罕見說感想　21字正能量爆表

《人選之人》黃舒湄控北影主席易智言霸凌　台北電影節發聲明

▲《人選之人》黃舒湄（左）控北影主席易智言霸凌，台北電影節發出聲明。（圖／翻攝自黃舒湄臉書、台北電影節提供）
▲《人選之人》黃舒湄（左）控北影主席易智言霸凌，台北電影節發出聲明。（圖／翻攝自黃舒湄臉書、台北電影節提供）

記者黃雅琪/台北報導

於《人選之人-造浪者》劇中飾演「公正黨女黨工」的演員黃舒湄，今（22）日在臉書發文指控，曾參與台北電影節「2022演員工作坊」遭到霸凌，對象是當時擔任課程導師的易智言，現為台北電影節主席。對此，台北電影節發出聲明回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃舒湄指控北影主席易智言，在「2022演員工作坊」霸凌學員。（圖／翻攝自黃舒湄臉書）
▲黃舒湄指控北影主席易智言，在「2022演員工作坊」霸凌學員。（圖／翻攝自黃舒湄臉書）
黃舒湄在臉書提到：「進入劇本首次排練，我們這組被老師不停打斷，老師對我的表現很不滿意，用了各式激烈的情緒與嘲諷的語氣，他說我是一個沒有range（彈性）的演員，讓他不知道如何指導我。」黃舒湄表示，易智言對她持續嘲諷：「『妳的表演讓我想吐（搭配嘔吐的表情）』、『妳是在演幾歲啊？太噁心了！』還有很多惡劣語言我已經選擇性遺忘了，中間竟然還把我們叫下台，要求另外兩位從沒看過這個劇本的演員，演給我們看。過程充滿嘻鬧與嘲笑。」

今日即將開幕的台北電影節，在聲明中提到：「授課老師在公開課堂中的嚴謹教學，對每位學員都一視同仁。」針對黃舒湄提出：「北影執行單位有聘請攝影師在現場架設機器『全程錄影』，並且被霸凌的演員同學，不只我一人。也建請北影公開錄影檔並對外說明，以確保自清並維護權益。」北影也回應：「演員工作坊上課沒有全程錄影，只有在過程中為了結案，拍攝部分上課片段，如有需要，此一部分亦可提供。」

黃舒湄還提到：「我原本今晚要出席北影的開幕活動，我想看九把刀的電影，6月12日已回填出席表單，當時的我並不知道我6月15日會發文，但至目前為止仍未收到北影回覆入場的電子票券。所以我不知道該不該去。」北影回應此事：「台北電影節開幕片邀請所有參與今年北影相關活動的貴賓參加，包括『演員工作坊－進階培訓課程』的所有學員，黃舒湄小姐的電子票券已於6月20日16點24分寄出。」台北電影節表示：「此一事件若造成相關人員的困擾與誤解，我們深感抱歉。日後如有學員反應不適，我們會加強關注課程狀況，希望所有學員都能愉快地在表演路上精進。」


「台北電影節聲明」

台北電影節的「演員工作坊－進階培訓課程」是無償提供給演員進修表演方法的課程。授課老師在公開課堂中的嚴謹教學，對每位學員都一視同仁。每位導師有各自的教學方式與風格，台北電影節一向予以尊重。

演員工作坊上課沒有全程錄影，只有在過程中為了結案，拍攝部分上課片段，如有需要，此一部分亦可提供。

另外，按照慣例，台北電影節開幕片邀請所有參與今年北影相關活動的貴賓參加，包括「演員工作坊－進階培訓課程」的所有學員，黃舒湄小姐的電子票券已於6月20日16：24寄出。

此一事件若造成相關人員的困擾與誤解，我們深感抱歉。台北電影節的每一個活動都會在結束後做問券調查，以此根據來調整日後的活動設計。該項活動結束後的學員評價請見附件。日後如有學員反應不適，我們會加強關注課程狀況，希望所有學員都能愉快地在表演路上精進。

台北電影節2023年6月22日

炎亞綸涉偷拍私密影片！新歌18小時「全面下架」　劉家凱親證實

衰捲爆料！蕭煌奇遭謠傳「裝盲人」怒發3點聲明：停止侵害

許瑋甯、王淨、陳柏霖來了！台北電影節「非常演員」重磅登場

《蜘蛛人：穿越新宇宙》首映！王淨首談#Me Too：盼社會有更多愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀