《人選之人》黃舒湄控北影主席易智言霸凌　台北電影節發聲明

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今日即將開幕的台北電影節，在聲明中提到：「授課老師在公開課堂中的嚴謹教學，對每位學員都一視同仁。」針對黃舒湄提出：「北影執行單位有聘請攝影師在現場架設機器『全程錄影』，並且被霸凌的演員同學，不只我一人。也建請北影公開錄影檔並對外說明，以確保自清並維護權益。」北影也回應：「演員工作坊上課沒有全程錄影，只有在過程中為了結案，拍攝部分上課片段，如有需要，此一部分亦可提供。」
黃舒湄還提到：「我原本今晚要出席北影的開幕活動，我想看九把刀的電影，6月12日已回填出席表單，當時的我並不知道我6月15日會發文，但至目前為止仍未收到北影回覆入場的電子票券。所以我不知道該不該去。」北影回應此事：「台北電影節開幕片邀請所有參與今年北影相關活動的貴賓參加，包括『演員工作坊－進階培訓課程』的所有學員，黃舒湄小姐的電子票券已於6月20日16點24分寄出。」台北電影節表示：「此一事件若造成相關人員的困擾與誤解，我們深感抱歉。日後如有學員反應不適，我們會加強關注課程狀況，希望所有學員都能愉快地在表演路上精進。」
「台北電影節聲明」
台北電影節的「演員工作坊－進階培訓課程」是無償提供給演員進修表演方法的課程。授課老師在公開課堂中的嚴謹教學，對每位學員都一視同仁。每位導師有各自的教學方式與風格，台北電影節一向予以尊重。
演員工作坊上課沒有全程錄影，只有在過程中為了結案，拍攝部分上課片段，如有需要，此一部分亦可提供。
另外，按照慣例，台北電影節開幕片邀請所有參與今年北影相關活動的貴賓參加，包括「演員工作坊－進階培訓課程」的所有學員，黃舒湄小姐的電子票券已於6月20日16：24寄出。
此一事件若造成相關人員的困擾與誤解，我們深感抱歉。台北電影節的每一個活動都會在結束後做問券調查，以此根據來調整日後的活動設計。該項活動結束後的學員評價請見附件。日後如有學員反應不適，我們會加強關注課程狀況，希望所有學員都能愉快地在表演路上精進。
台北電影節2023年6月22日