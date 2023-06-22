影音／「少女時代」俞利秀中英韓3語言！介紹8月台北實名制見面會
南韓女團「少女時代」成員俞利（Yuri）宣布將於8月來台，她特地錄製影片，用中文、英文、韓文介紹屆時的活動亮點，誠意十足。主辦單位為了杜絕黃牛，宣布俞利的台北見面會，全場決定採實名制購票。
記者陳雅蘭/綜合報導
「少女時代」呈現單飛不解散的狀態，目前各個成員活躍於綜藝、歌唱、演戲等領域，包含持續發片的太妍、孝淵；主持節目的珊妮、蒂芬妮；以及陸續推出戲劇作品的俞利、潤娥、徐玄、秀英，而俞利近年主演的作品《打包袱－盜取命運》、《Good Job》和主持的節目《韓星地帶：逃脫任務》等，亦廣受觀眾喜愛。
俞利曾於2019年3月獨自來台舉辦粉絲見面會，相隔4年，她確定於8月二度隻身訪台，俞利為了久違與台灣粉絲的約會，特別用中文、韓文、英文3種語言錄製影片，問候大家並介紹屆時活動，她說：「大家好，我是權俞利，和『少女時代』的俞利！睽違4年，終於可以見到你們了！這次的見面會有一點特別，會有我未展現過的新面貌以及表演，還有跟粉絲交流的時間，準備了很多內容，請大家好好期待。」
俞利的《YURI 2nd Fanmeeting Tour「Chapter 2」in Taipei》將於8月6日晚上6點在台北國際會議中心舉辦，票價分為5200元、4600元、3900元等，全場採實名制購票，6月25日中午12點正式在全台7-11 ibon機台及ibon網站啟售。